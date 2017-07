Amazon-Chef Jeff Bezos der reichste Mann der Welt

In der Echtzeitstatistik von Forbes und Bloomberg wurde Amazon-Chef Jeff Bezos noch vor Microsoft-Gründer Bill Gates zum reichsten Mann der Welt gekürt. Es zeigt den beispiellosen Aufstieg des einstiegen Online-Buchhändlers zur dominierenden Verkaufsplattform und Cloud-Anbieter. Das geschätzte Vermögen von Bezos, welches auch 17 Prozent aller Amazon-Aktien beinhaltet, soll demnach 90,6 Milliarden US-Dollar wert sein. Bill Gates kommt auf mutmaßliches Vermögen von 89,8 Milliarden US-Dollar.Als im März die Jahresliste der Milliardäre vorgestellt wurde, befand sich Jeff Bezos mit 72,8 Milliarden US-Dollar noch auf dem dritten Platz. Durch den Aktienkurs konnte er in den zurückliegenden Monaten jedoch extrem zulegen. Allerdings haben die letzten Schwankungen Aktienkurses wiederum dafür gesorgt, dass er hinter Bill Gates zurück gefallen ist. Dies dürfte aber nur von kurzer Dauer sein.Es sieht momentan nicht danach aus, dass Amazon mit seiner Strategie aus Online-Handel und Online-Dienste sowie passender Kunden-Hardware auf das falsche Pferd setzt. Dadurch konkurriert Amazon mittlerweile auch in vielen Bereichen mit Apple. Einzig im Smartphone-Markt war man mit dem Fire Phone an der starken Konkurrenz von iPhone und Samsungs Galaxy-Modellen gescheitert.Wie stark der Konkurrenzkampf zwischen Amazon und Apple geworden ist, lässt sich vor allem am Apple TV 4 ablesen. Dieses wurde bei seiner Markteinführung kurzerhand von Amazon blockiert (siehe: ), sodass kein Online-Händler es über Amazon anbieten konnte. Streitpunkt war letztendlich Apples geforderte Umsatzbeteiligung von 30 Prozent bei Streaming-Diensten. Nach Ansicht von Amazon viel zu hoch für das hauseigene Amazon Prime Video.Mittlerweile konnten sich beide Unternehmen aber einigen und so wird Amazon Prime Video noch in diesem Jahr auch auf dem Apple TV 4 verfügbar sein. Erst dann wird Amazon aber das Apple TV wohl auch wieder im Sortiment der Handelsplattform zulassen.