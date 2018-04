Aktien-Boni für Apples Führungsriege: Schiller, Cue und Co. bekommen millionenschwere Aktienpakete

Apple vergibt Aktienpakete in mehreren Schüben

Sieben Mitglieder von Apples Führungsriege können sich diese Woche über größere Aktienpakete des Unternehmens freuen. Die Aktien dienen als Bonus zum eigentlichen Gehalt sowie den dazugehörigen Prämien.Phil Schiller (Worldwide Marketing), Dan Riccio (Hardware Engineering), Jeff Williams (Chief Operating Officer) und Eddy Cue (Internet Software and Services) erhielten jeweils 130.117 Einheiten, was einem aktuellen Geldwert von mehr als 22 Millionen US-Dollar entspricht.Zusätzlich zu den vier genannten Apple-Führungspersönlichkeiten bekamen auch Luca Maestri (Chief Financial Officer), Angela Ahrendts (Retail) und Craig Federighi (Software Engineering) größere Aktienoptionen im Umfang von 77.000 Einheiten. Der Geldgegenwert dafür liegt momentan bei etwa 13 Millionen US-Dollar.Die kürzlich ausgehändigten Restricted Stock Units (RSU) wurden den Empfängern schon in den Jahren 2014 und 2015 zugesichert. Unternehmen wie Apple geben Aktienpakte über Jahre verteilt in mehreren Schüben an Mitarbeiter aus. Nur wenn der jeweilige Mitarbeiter bis zum jeweiligen Ausgabedatum im Unternehmen bleibt, erhält er die Aktien.