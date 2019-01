AirPower nun offiziell verspätet

Zusammen mit dem iPhone 8, 8 Plus und iPhone X kündigte Apple im September 2017 auch eine neue, revolutionäre Qi-Ladestation an. Das besondere an der AirPower-Station sollte sein, dass man drei Geräte parallel ohne Kabel auf einer einzigen Matte aufladen kann, ohne diese speziell anordnen zu müssen.Nach dem Apple-Event im September 2017 war auf den Internetseiten von Apple zu lesen, dass AirPower "Anfang 2018" ausgeliefert werden soll. Als dann das Frühjahr begann, änderte Apple diese Angabe auf "2018". Im September vergangenen Jahres entfernte Apple fast alle Hinweise auf die AirPower-Ladestation von der Webseite, eine Zeitangabe war nun nirgends mehr zu finden. In der Kurzanleitung zum iPhone XR, XS und XS Max finden sich dennoch Hinweise auf die AirPower-Ladestation, weswegen noch ein wenig Hoffnung besteht, dass Apple das Gerät doch noch auf den Markt bringen wird.2018 ist nun offiziell vorüber und Apple hat somit den zuletzt angekündigten Termin für die Einführung von AirPower verstreichen lassen – ein Statement von Apple gibt es derzeit nicht. Gerüchten nach soll Apple Probleme mit der Hitzeentwicklung beim Laden von Geräten auf der AirPower-Station haben: Diese soll sich so stark erwärmen, dass Geräte wie die Apple Watch oder das iPhone den Ladevorgang abbrechen.Noch ist völlig unklar, ob die Qi-Ladestation von Apple jemals erscheinen wird. Da bei der Ankündigung im September 2017 die Entwicklung der Hardware mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen war, ist es möglich, dass Apple auf technisch nicht lösbare Probleme getroffen ist – eine bessere Kommunikationspolitik wäre aber bei diesem verzeihbaren Fehlschlag wünschenswert.