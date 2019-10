„AirPods Pro“: Marktstart der neuen Apple-Kopfhörer schon in den nächsten Wochen?

Metalldesign samt In-Ear-Gummistöpsel

„AirPods Pro“ als neue Premium-Variante der Apple-Kopfhörer

Die Gerüchte um eine neue AirPods-Generation mit neuem Gehäusedesign und aktiver Geräuschunterdrückung reißen nicht ab. Einer Meldung zufolge können Nutzer schon für die nächsten Wochen mit einer Veröffentlichung der komplett kabellosen Kopfhörer rechnen, die sich bereits mit der ersten Produkt-Generation im Jahr 2016 zu einem Überraschungshit für das Unternehmen aus Cupertino entwickelten. Die nächste Evolutionsstufe der AirPods bietet demnach ein neues Metalldesign für eine bessere Wärmeabführung, so China Economic Daily.Die Änderung am Gehäuse könnte mit dem größten neuen Feature der Bluetooth-Kopfhörer zusammenhängen: Active Noise-Cancelling (ANC). Die schon von den Over-Ear-Beats und Konkurrenzprodukten von Bose, Sony und Co. bekannte Technologie erfordert komplexe Elektronik und beansprucht den Akku, sodass Apple zu einem Wechsel bei der Gehäusegestaltung gezwungen war. Zudem soll die dritte Generation der AirPods über die von In-Ear-Kopfhörern gewohnten Gummi-Stöpsel verfügen, um Außengeräusche von vornherein deutlich abzudämpfen und so möglichst gute Bedingungen für die aktive Geräuschunterdrückung zu schaffen.Passend zu den neuen AirPods-Gerüchten findet sich in der Beta-Version von iOS 13.2 ein Icon, das möglicherweise auf das neue AirPods-Design hinweist. Zu sehen sind AirPods-artige Kopfhörer, deren Gehäuse fülliger ist als bei den aktuellen Varianten und die zudem über Gummistöpsel für einen optimalen Ohrverschluss verfügen. Zusätzlich sind bereits Fotos des Plastikgehäuses samt dazugehörigem Ladecase aufgetaucht, deren Authentizität jedoch nicht bestätigt werden kann – jedenfalls ist darauf kaum etwas von dem thematisierten „Metalldesign“ zu sehen.Bei der Produktbezeichnung plant Apple laut der Meldung eine Abgrenzung zu den bisherigen AirPods-Modellen. Die neugestalteten Apple-Kopfhörer mit ANC erinnern demzufolge an das in diesem Jahr eingeführte iPhone-Namensschema und heißen „AirPods Pro“. So soll die neue Variante von der zweiten Generation der AirPods abgegrenzt werden, wobei Apple die älteren Modelle weiterhin anbieten könnte. Das Unternehmen visiert voraussichtlich einen Endkundenpreis von rund 260 US-Dollar an, was die Modelle spürbar teurer als die jetzigen AirPods-Varianten machen würde.Über den Veröffentlichungszeitpunkt der neuen AirPods kursieren nach wie vor unterschiedliche Einschätzungen. Während die aktuelle Meldung von „Oktober“ spricht, nannte Zulieferer-Insider Ming-Chi Kuo vor einiger Zeit das vierte Quartal 2019 als möglichen Startzeitraum für die Massenproduktion. Die Veröffentlichung könnte sich entsprechend bis zum Frühjahr hinziehen. Auch der gemeinhin gut informierte Bloomberg-Experte Mark Gurman ging im August von einem Veröffentlichungstermin frühestens im ersten Quartal 2020 aus.