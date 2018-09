Adobe Cloud: Große Neuerungen für Premiere Pro, After Effects und Audition noch in diesem Jahr

Adobe hat neue Features für die Creative Cloud angekündigt, die den Funktionsumfang von Apps wie Premiere Pro, After Effects und Audition vergrößern. Die neuen Tools sollen insbesondere bei der Kreation professioneller Videos helfen.Premiere Pro erhält einen optimierten Motion-Graphic-Workflow, der es erleichtert, Bilder, Overlays und andere Effekte anhand bestimmter Parameter zu erzeugen. Hinzu kommt ein intelligentes Audio-Cleanup-Tool, mit dem sich störende Geräusche auf einfache Art reduzieren lassen. Das Lumetri-Werkzeug ermöglicht selektive Farbkorrekturen. Außerdem werden Nutzer zukünftig Googles Videoformat VR180 verwenden können. Auch Hardware-basiertes Encodieren und Dekodieren von H.264- und HEVC-Inhalten ist Teil des neuen Feature-Pakets.Tiefen-Effekte lassen sich in After Effects bald einfacher anwenden. Die Unterstützung von Motion-Graphics-Templates erleichtert die Zusammenarbeit von After Effects und Premiere Pro. Ebenso wie bei dem Videoschnitt-Werkzeug werden auch Anwender von After Effects Inhalte im VR180-Format bearbeiten können. Auch die Hardwarebeschleunigung von H.264 und HEVC und die selektiven Lumetri-Farbkorrekturen gehören in absehbarer Zeit zum Funktionsumfang von Adobes Compositing-Tool.Das Audio-Werkzeug Adobe Audition bekommt das gleiche Audio-Cleanup-Tool wie Premiere Pro. Zudem gibt es eine überarbeitete Multitrack-Ansicht, die den Zugriff auf zahlreiche Bearbeitungswerkzeuge ermöglicht. Nutzer können gleichzeitig bis zu 128 Tracks abspielen und 32 Tracks aufnehmen. Wann genau Adobe der Creative Cloud die neuen Features hinzufügt, ist nicht bekannt. Es soll laut Unternehmensangaben aber noch in diesem Jahr stattfinden.