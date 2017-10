3 Kategorien weniger: Apple verschlankt App Store

Kataloge-Kategorie verschwindet

2 Spiele-Subkategorien weniger

Neuer App Store

Seit der Freigabe von iOS 11 hat sich die Darstellung und auch die Organisation des iOS App Store deutlich verändert. Optisch nahm es Anleihen bei Apple Music, organisatorisch gibt es nun eine strenge Zweiteilung zwischen Spielen und Produktiv-Apps. Als nächsten Schritt hat Apple nun eine Reihe von kleinen Änderungen an der Kategorisierung im Programm und betroffene Entwickler von diesem Schritt informiert.So schafft der Konzern beispielsweise die Kategorie „Kataloge“ zum 6. November ab. In diesem Bereich finden sich neben üblichen Katalogen vor allem auch Lifestyle-Helfer. So führt die App „ combyne “ die Gratis-Charts an und gibt Empfehlung für das perfekte Outfit. Den meisten Umsatz generiert eine Glücksrad-App zur Bewertung »wahrer« Freundschaft und Beziehungen. Keine dieser Apps verschwindet aus dem Store, sie alle werden lediglich in die „Shopping“-Kategorie überführt. Sollte es eine bessere Neukategorisierung geben, können Entwickler diese bis zum 6. November vornehmen.Bereits jetzt ist eine weitere Änderung in Kraft getreten. In der Spiele-Sektion gibt es die Subkategorien „Würfel“ und „Bildung“ nicht mehr. Betroffene Apps haben nun schlicht keine Subkategorie mehr, Entwickler können aber natürlich jederzeit bis zu zwei neue definieren. Apple gab keine Erklärung ab, warum ausgerechnet diese beiden Subkategorien der Garaus gemacht wurde, möglich ist aber entweder eine geringe Zahl von Apps oder geringer Umsatz. Zur Verfügung stehen fortan nur noch Abenteuer, Action, AR-Spiele, Arcade, Brettspiele, Casino, Familie, Indie, Karten, Kinder, Musik, Puzzle, Quiz- und Denkspiele, Rennsport, Rollenspiele, Simulationen, Sport, Strategie und Wortspiele.Mit der Neugestaltung des App Stores haben Kategorien ohnehin ein Stückweit an Bedeutung verloren. In der Tat muss man zunächst erst einmal eine Weile nach ihnen suchen. Gab es früher einen eigenen Tab für sie, so finden sie sich heute im Spiele-, bzw. Produktiv-App-Bereich jeweils nach Herunterscrollen unter den Charts. Seit dem jüngsten Update für iTunes ist der gesamte iOS App Store vom Mac aus gar nicht mehr zu erreichen.