25 neue Armbänder für die Apple Watch

Apple hat mit dem heutigen Event offiziell den Frühling des Apple-Jahres eingeläutet. Doch neben dem iPad als Top Feature und der Bildungssoftware, die auf der Bühne eine Rolle spielte, gab es auch im Kleinen Hardware-Neuerungen. Konkret bietet Apple ab sofort die letzte Woche angekündigten Armbänder zum Verkauf an (Store: ). Sie zeichnen sich alle durch farbenfrohes Design aus und sind für sämtliche Armband-Materialien mit Ausnahme der Edelstahlvarianten verfügbar.Für das »Sport Loop«, also Bänder aus atmungsaktivem Nylongewebe mit anpassbarem Klettverschluss, stehen den Watch-Kunden nun die Farben Hot Pink, Marinegrün, Blitzgelb und Seeblau neu zur Verfügung. Freunde des klassischen Sportarmbands aus Fluorelastomer können fortan die Varianten Denimblau, Himbeerrot und Limonade in ihr Repertoire aufnehmen. Für Apple Watches mit Bändern aus gewebtem Nylon gibt es als neue Streifenmuster die Varianten Pink (Streifen von Rosa bis Orange), Blau (Streifen von Dunkelblau bis Grün), Grau (Streifen von Dunkelgrau bis Weiß) und Schwarz (Streifen von Hellgrau bis Schwarz). Sämtliche bisher genannten Bänder kosten 59 Euro pro Stück.Wer es etwas edler mag, greift zu Lederarmband mit Magnet- oder Edelstahlverschluss. Dieses gibt es jetzt in den Farben Electric Blau, Frühlingsgelb und Zartrosa, jeweils für den Preis von 159 Euro. Auch die speziellen Apple-Watch-Versionen erhalten heute neue Armbänder. Zur Apple Watch Nike+ gehören die neuen Nike-Sportarmbänder in Cargo Khaki/Schwarz, Barely Rose/Pearl Pink oder Schwarz/Weiß. Außerdem gibt es als ganz neue Kategorie die Nike Sport Loop aus Nylon. Hier stehen die Farben Cargo Khaki, Bright Crimson/Schwarz, Pearl Pink, Midnight Fog und Schwarz/Pure Platinum parat. Sämtliche Nike-Armbänder kosten 59 Euro. Modebewusste Besitzer der Apple Watch Hermès müssen tiefer in die Tasche greifen. Die neuen Versionen der Single Tour Rallye Swift-Lederarmbänder in den Farben Indigo/Rouge H und Blanc/Rouge H kosten 469 Euro, die Double Tour Swift-Lederarmbänder in Indigo/Rouge H und Blanc/Rouge H sogar 519 Euro.Alle 25 neuen Apple-Watch-Armbänder lassen sich über den Apple Online Store beziehen. Beim Kauf muss man lediglich wissen, ob Bänder für die 38 mm oder die 42 mm Apple Watch benötigt wird.Weiterführende Links: