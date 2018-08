2018er MacBook Pro: Störgeräusche aus Lautsprechern sorgen für Nutzerärger

„Plopp“-Geräusche und Knistern

Provisorische Lösungsrezepte

Nach dem inzwischen behobenen Problem gedrosselter Prozessoren beim 2018er MacBook Pro steht Apple unter Umständen der nächste größere Nutzerärger bevor. Diesmal geht es um die Lautsprecher des aktuellen MacBook Pro. Immer mehr Anwender berichten in den Nutzerforen von Apple und Macrumors über knisternde und laute Störgeräusche, die bei der Wiedergabe von Audioinhalten sporadisch zu hören sind. Auch auf YouTube ist das ungewollte Lautsprecher-Verhalten bereits dokumentiert.Der berichtete Fehler äußert sich in Form von Rauschen, knisternden Tönen und plötzlich auftretenden „Plopp“-Geräuschen. Das Problem scheint sich bisherigen Meldungen zufolge nicht auf einzelne Apps oder Anwendungsszenarien zu beschränken, sondern tritt überall auf – egal, ob während eines iTunes-Lieds, eines YouTube-Clips, in GarageBand oder bei der Spotify-Wiedergabe. Auch Verzögerungen bei der Tonwiedergabe wurden bereits beobachtet.Ein Neustart des MacBook Pro soll die Störgeräusche beseitigen, allerdings nur vorübergehend. Nach einer gewissen Zeit treten sie bei den Betroffenen stets wieder auf. Manche Anwender berichten von bestimmten Lösungswegen, die das Problem beheben sollen, darunter: SMC- und PRAM-Reset, die Einstellung „48 kHz“ (oder alternativ „96 kHz“) in den Ausgang-Einstellungen des Audio-MIDI-Setup in macOS und die Installation der Beta-Version von macOS Mojave (10.14).Die beschriebenen Methoden scheinen das problematische Verhalten der Lautsprecher aber nur einzuschränken, nicht gänzlich zu beheben. Zudem ist von keinem der genannten Lösungswege bekannt, ob sie bei allen Nutzern eine Wirkung zeigen. Apple hat sich bislang nicht zu dem Lautsprecher-Problem geäußert.