2017er iPad Pro 10,5'' erstmals im Apple Refurbished Store

iPad im Refurbished Store

MacBook Pro im Refurbished Store

Als Apple im letzten Sommer eine wahre Flut von Hardware-Aktualisierungen zur WWDC präsentierte, lag der Fokus vor allem auf dem Mac. Doch auch die Highend-iPads erhielten ein Update: Dem aktualisierten 12,9'' iPad Pro stellte Apple als kleinen Bruder den neuen Formfaktor von 10,5'' zur Seite.(Link: Jetzt, ziemlich genau sechs Monate später, ist das iPad Pro 10,5'' erstmals im deutschen Refurbished Store für generalüberholte Produkte angekommen. Üblicherweise landen in diesem Teil des Apple Online Store reparierte oder auch Austauschgeräte, für die es die beim Neukauf üblichen Garantieregelungen gibt, und werden mit einem 15-prozentigen Rabatt angeboten. Dies trifft auch beim iPad Pro zu: Die günstigste Variante mit 64 GB Speicher und ohne Mobilfunkanschluss kostet hier statt 729 nur 619 Euro. Allerdings ist diese Version aktuell nur in den Farben Roségold und Spacegrau verfügbar. Wer mehr Speicher bevorzugt, erhält für 759 Euro bereits 256 GB im roségoldenen, silbernen oder spacegrauen Gehäuse (Normalpreis: 899 Euro). Die größte Spezifikation im Angebot ist ein iPad Pro 10,5'' mit Mobilfunkchip und einem halbe Terabyte an Speicher. Dieser ist in der Farbe Spacegrau für 1.089 Euro verfügbar; normalerweise kostet diese Spezifikation 1.279 Euro.Das iPad Pro 10,5'' erhielt nicht nur den schnellen A10X-Fusion-Prozessor, sondern auch ein Display mit einer Bildfrequenz von 120 Hertz. Bei Verwendung des Apple Pencils verspricht Apple eine Latenz von nur 20 Millisekunden. Damit der Akku nicht unter dem Highend-Display leidet, wird die Wiederholfrequenz dynamisch angepasst. Für den neuen Formfaktor setzt Apple auf deutlich verkleinerte Ränder, wenngleich man hier noch nicht von einem randlosen Display wie beim iPhone X sprechen kann.(Link: Was den großen Bruder angeht, war kurzzeitig auch ein iPad Pro 12,9'' von 2017 im Refurbished Store zu finden. Es dauerte allerdings nicht lange, bis alle verfügbaren Geräte verkauft waren. Äußerst umfangreiche Auswahl hat Apple allerdings beim ebenfalls auf der WWDC vorgestellten 2017er MacBook Pro. Hier reicht die Palette von 1.269 Euro für ein MacBook Pro ohne Touch Bar, dafür mit 2,3 GHz Dual-Core Intel Core i5, 8 GB RAM und 128 GB SSD bis hin zu 3.979 Euro für die Spezifikation mit Touch Bar, 2,9 GHz Quad-Core Intel Core i7, 16 GB RAM und 2 TB SSD.Weiterführende Links: