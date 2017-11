1Password für iOS: Fit für iPhone X und neue Funktionen

Neue Favoriten-Ansicht und Quick Copy

Keyboard-Shortcuts und schnelleres Entsperren

AgileBits hat dem populären Kennwort-Manager 1Password ein größeres Update verpasst (Store: ), das die App vor allem fit macht für das iPhone X und die mit iOS 11 eingeführten neuen iPad-Funktionen. Nutzer können die Anwendung von nun an nicht mehr nur per Passwort oder Touch ID entsperren, sondern auch über den Gesichtsscanner Face ID des iPhone X. Zudem ist die App für das Display des aktuellen iPhone-Flaggschiffs optimiert.Die Benutzeroberfläche von 1Password wurde leicht verändert, was aber nur in manchen Bereichen wie zum Beispiel bei den Farbtönen bestimmter Items oder Flächen direkt auffällt. Die Favoriten-Ansicht zeigt die letzten drei 1Password-Inhalte, die der Nutzer verwendete, als Schnellzugriff.Quick Copy soll den Copy-and-Paste-Prozess beim Einfügen von Login-Informationen auf Internetseiten beschleunigen. Nachdem der Nutzer den Loginnamen aus 1Password kopiert und auf der jeweiligen Seite eingefügt hat, geht es wie gewohnt zurück zur App, um auch das Passwort zu kopieren. Der folgende Kopiervorgang des Kennworts muss aber nicht mehr manuell vollzogen werden. 1Password speichert das Passwort automatisch in die Zwischenablage, sobald der Anwender zur App zurückkehrt. Es ist zwar kein großer Zeitgewinn, im Alltag aber dennoch ganz praktisch.Die neuen Keyboard-Shortcuts richten sich vor allem an iPad-Nutzer, die eine externe Tastatur verwenden und nicht für jede Aktion das Display berühren möchten. Zudem unterstützt 1Password 7.0 die in iOS 11 hinzugekommene Drag-and-Drop-Funktion für iPads.AgileBits spricht außerdem von größeren Geschwindigkeitsgewinnen. Das Entsperren etwa funktioniere im Vergleich zur Vorversion um 33 Prozent schneller. Auch die Stabilität der App sei deutlich höher als zuvor.1Password 7.0 setzt mindestens iOS 11 voraus und ist kostenlos im App Store verfügbar (Store: ). Die optionalen Pro-Features kosten 10,99 Euro. Wer den vollen Leistungsumfang von 1Password plattformübergreifend verwenden möchte, muss das Abomodell des Tools nutzen. Der Preis beträgt 4,49 Euro pro Monat.