17 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Heute in den Rabatten von iOS und Mac App Store: Ein Schicht-für-Schicht-Ausflug in die Anatomie (Preis -50 %), ein Terminkalender für die Menüzeile und die App des Yogalehrers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, sowie natürlich eine Reihe weiterer Anwendungen und kleine Software-Helfer. Nachfolgend der Überblick:statt 16,99 €Erstellen Sie aus Ihren Kontakten Konferenzkarten mit QR-Code oder einfach QR-Codes für Ihre meCard- oder vCard-Visitenkarte. (OS X 10.7.5+)statt 5,49 €Indie-RPG aus Deutschland: Vier Nerds werden in eine Fantasywelt gesaugt und müssen dort einen grotesken Bösewicht besiegen. (OS X 10.6+)statt 32,99 €Ein Ausflug in die faszinierende Welt der Anatomie. Realistische 3D-Grafik ermöglicht einen genauen Blick auf Körper und Organe, Schicht für Schicht - wahlweise auf Englisch oder Latein. (OS X 10.10+)statt 9,99 €Abdunklung statt Vollbild: Alle Fenster im Hintergrund werden durch diese Erweiterung abgedunkelt, womit der Fokus stärker auf die aktive App fällt. (OS X 10.9+)statt 3,49 €Dieser Terminkalender positioniert sich stets erreichbar in der Menüzeile. Mit einem Klick präsentiert er den Kalender, eingetragene Termine und unterstützt auch die Accounts des Apple-Kalenders. (OS X 10.9+)statt 10,99 €Der Foto-Editor bietet mehr als 50 Filter, 100 Pinsel und Transformationswerkzeuge. Er kommt sowohl mit Pixel- als auch Vektorgrafiken zurecht. (OS X 10.8+)statt 26,99 €Wer für das letzte Jahr eine Steuererklärung abgeben oder die Umsatzsteuer voranmelden will, trifft hier auf eine Elster-kompatible Mac-App. (OS X 10.8+)statt 16,99 €Werkzeugkasten, mit dem Videos konvertiert, getrimmt, bearbeitet, gebrannt und natürlich auch angeschaut werden können. Unterstützt eine Vielzahl von Audio- und Video-Formaten. (OS X 10.6+)statt 2,29 €Praktische Suchhilfe für die berühmte Videoplattform. Aufgebaut wie die Spotlight-Suche, lässt sich das abgespielte Video einfach in einer Bildschirmecke ablegen. (OS X 10.10+)statt 3,49 €Bildbearbeitung unter iOS - mit einfacher Handhabung und kunstvollen Filtern und Effekten für Bildoptimierungen und Fotokorrekturen. (iOS 10.0+)statt 7,99 €Scannen und das Ergebnis bearbeiten. Diese App ist speziell für das Digitalisieren von alten Fotos gedacht und nimmt dem Nutzer viele Arbeiten vom Beschneiden bis zur Farbkorrektur ab. (iOS 8.0+)statt 7,99 €Gesprochenes wird mit dieser App direkt in eine von 41 Zielsprachen übersetzt und hilft so unkompliziert bei der Kommunikation in der Fremde. (iOS 10.0+)statt 2,99 €Diese umfangreiche Sammlung von bebilderten Rezepten war 2016 unter den ausgezeichneten Apps. Sie erlaubt neben Favoriten auch eigene Notizen für eventuelle Änderungen. (iOS 9.0+)statt 1,09 €Die App tut genau, was der Name verspricht: Per Zufallszahlen zwischen 1 und 10.000 simuliert sie wahlweise Würfel, Karten, Lotto oder Flaschendrehen. (iOS 7.1+)statt 5,49 €Der deutsche App-Name ist in die Hose gegangen, aber die Wetterkarten für Bewölkung, Regen, Druck, Wind und Temperatur, sowie die 3D-Erde sind auch hierzulande sehr beliebt. (iOS 9.0+, watchOS)statt 3,99 €Mit Videos, Bildern und Texten zeigt der Yogalehrer der Deutschen Fußballmannschaft Übungen für Anfänger und Fortgeschrittene. Themen reichen von Erden über Energie und Entspannung bis zu Gesang. (iOS 7.0+)