15 Milliarden Euro Steuernachzahlungen: Apple bereitet Überweisung der EU-Forderung vor

Haftung im Fall eines Wertverlusts

Wenn es nach der Europäischen Union geht, schuldet Apple dem EU-Mitgliedsland Steuern in Höhe von 13 Milliarden Euro plus Zinsen, was sich auf etwa 15 Milliarden Euro summiert. Wenn es dagegen nach Apple geht, sind alle geschuldeten Steuern gezahlt und die Forderung der EU haltlos. Gerichte werden sich um diese Frage kümmern, allerdings dürfte es bis zu einem Urteil noch bis zu fünf Jahre dauern. Was geschieht in dieser Zeit mit dem Streitwert?Laut EU-Urteil war das Geld umgehend einzutreiben. Trotzdem ließen Irland und Apple, die beide gegen die Entscheidung Berufung einlegten, mehrere Deadlines verstreichen. Jetzt dürfte es allerdings bald tatsächlich zu einer Überweisung auf einen Treuhandfond kommen. Beobachter der Verhandlungen zwischen der Regierung auf der grünen Insel und dem US-amerikanischen Konzern bestätigten, dass eine Einigung über die Verwahrung des Geldes kurz vor dem Abschluss stehe.Ende letzten Monats wurde bekannt, dass beide Parteien auf der Suche nach einem Treuhänder waren (MTN berichtete: ). Da die 15 Milliarden Euro bis zu dem endgültigen Urteil von keiner Partei verwendet werden dürfen, besteht nämlich die Gefahr des Wertverlusts. Der Treuhänder hat die Aufgabe, das Geld gewinnbringend anzulegen. Allerdings besteht trotzdem die Gefahr von Wertabschlägen und insbesondere Irland bestand darauf, nicht dafür haftbar gemacht werden zu können, sollte das Geld am Ende nach Cupertino zurücküberwiesen werden müssen. Bloomberg zufolge hat es in dieser Frage nun einen entscheidenden Durchbruch gegeben.Das Urteil der EU basiert darauf, dass die zwischen Apple und Irland ausgehandelten Steuerbedingungen illegal gewesen seien. In Irland ist Apples Europazentrale beheimatet. Auf diese Art habe der Konzern über Jahre hinweg nur 0,005 Prozent der Unternehmensgewinne in Europa besteuert. Daraus errechnete die Kommission einen Fehlbetrag von 13 Milliarden Euro, der mitsamt Zinsen nachgefordert werden soll.