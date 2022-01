120-Hertz-Displays bei allen iPhone-Modellen wohl frühestens ab 2023

Analyst behauptet, alle Modelle des iPhone 14 erhalten ProMotion

Ross Young hält dagegen: ProMotion vorerst nur für Pro-Geräte

Bei der variablen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz, von Apple „ProMotion“ genannt, handelt es sich um ein einigermaßen neues Feature beim iPhone – bislang unterstützen lediglich das iPhone 13 Pro und Pro Max diese Funktion. Nutzer profitieren in vielen Situationen von besonders weichen Animationen und Scrollvorgängen. Zuletzt tauchte ein Bericht auf, der auf erfreuliche Nachrichten verwies: ProMotion könnte bei allen Modellen des iPhone 14 Einzug halten. Die Einschätzung gilt aber als wenig realistisch, wie der üblicherweise gut informierte Analyst Ross Young nun erklärt – in diesem Jahr müssen Anhänger der Technologie wohl weiterhin zu den Pro-Varianten greifen.So manches Feature, das einst Pro-Geräten vorbehalten war, findet sich mittlerweile auch bei Standard-Modellen: Der Apple Pencil ist inzwischen nicht nur mit dem iPad Pro kompatibel und OLED-Displays werden seit dem iPhone 12 bei allen Varianten verbaut. 120-Hertz-Displays müssen da keine Ausnahme darstellen: Der Analyst Jeff Pu erklärte in einer Forschungsnotiz, welche MacRumors vorliegt, dass alle Versionen der kommenden Baureihe auf die Technologie setzen würden. Pu nannte noch einige weitere Details: So erhielten künftig alle vier Modelle des iPhone 14 sechs GB RAM – bislang müssen das iPhone 13 und iPhone 13 mini mit vier GB auskommen.Ross Young gelangt zu einer etwas anderen Prognose: Auf Twitter behauptet der Analyst, dass der chinesische Auftragsfertiger BOE über nicht genügend Kapazitäten verfüge, um entsprechende LTPO-Panels mit ProMotion-Funktionalität ausliefern zu können.Wer an der variablen Bildwiederholrate Gefallen findet, muss wohl auch in diesem Jahr zu den Pro-Varianten des iPhones greifen. Tatsächlich scheint Apple die strikte Trennung zwischen den Pro-Geräten und den Standardmodellen vorerst beizubehalten: Erstere sollen neben ProMotion auch ein neues Punchhole anstelle der Notch sowie eine stark verbesserte Hauptkamera mit 48 Megapixel erhalten. Immerhin könnte ProMotion Young zufolge im nächsten Jahr für alle Varianten des iPhones zur Verfügung gestellt werden.