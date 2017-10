11 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad, Apple TV und Apple Watch

iOS App Store

Cleaner Pro — gratis

Mac App Store

Für 50 Cent kann man sich im Moment vor dem heimischen Apple TV im Dunklen gruseln (Dark Echo, -78 %), für einen Euro erfährt man wahlweise Unwetterwarnungen oder kann Fotos retuschieren. Umfangreiche Wörterbücher gibt es momentan sogar zum Nulltarif. Der Überblick über die heutigen Top-Apps von App Store und Mac App Store:statt 4,99 €Kostenlos ist diese App als Gerüst immer, aber aktuell sind sämtliche In-App-Käufe für Wörterbücher inklusive Phrasensektion ebenfalls gratis. Zur Verfügung stehen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Schwedisch, Niederländisch, Dänisch, Polnisch, Russisch, Portugiesisch und Türkisch. (iOS 8.0+)statt 2,29 €Bringen Sie Ihre mit kleineren Unsauberkeiten behafteten Texte auf Vordermann. Dieses praktische Werkzeug entfernt doppelte Leerzeichen und Code-Überbleibsel, vereinheitlicht Zitate und Tabulatoren. (iOS 9.3+)statt 3,99 €Diese App bringt Ihre Kontakte auf Vordermann. Sie beherrscht das Zusammenführen von Kontakten, das Aussortieren aussageloser Einträge und eine Suchfunktion mit intelligenten Filtern. Als In-App-Kauf steht auch eine Backup-Funktion zur Verfügung. (iOS 9.0+)statt 2,29 €Lädt zum Spielen im Dunklen ein. In 80 Leveln muss man in absoluter Finsternis den Ausgang finden, das einzige Hilfsmittel sind visualisierte Tonwellen, die an Hindernissen abprallen, aber auch schreckliches Übel anziehen. (iOS 6.0+, tvOS)statt 5,49 €Brettspiel-Portierung, in dem man als Mitglied einer Spezialeinheit für Seuchenbekämpfung unter Hochdruck vier tödliche Epidemien eindämmen und Heilmittel entdecken muss. (iOS 7.1+)statt 3,49 €Diese App verwandelt Bilder und Fotos in kunstvolle Mosaike. Die Steuerungselemente sind als Einstellräder am unteren Displayrand organisiert und lassen die Bilder Comic-hafter oder feingranularer erscheinen. (iOS 9.3+)statt 6,99 €Erobern Sie eine knallbunte Fantasy-Welt auf dem iPad voller Orcs, Amazonen, Pygmäen und Skeletten. Als Einzelspieler kann man bis zu 4 Computer-AIs bekämpfen, online sind Mehrspielerpartien bis zu 5 Teilnehmern möglich. (iOS 6.0+)statt 10,99 €Übernehmen Sie auf Ihrem iPad die Rolle eines politischen Führers zu Zeiten des Kalten Krieges. Basierend auf einem Brettspiel mit Ereigniskarten muss man die Oberhand gewinnen, ohne dass es zum Nuklearkrieg kommt. (iOS 7.0+)statt 2,29 €Diese App stellt alle Unwetterwarnungen des deutschen Wetterdienstes für ganz Deutschland in Karten dar. Push-Nachrichten informieren Sie, wenn Ihr Kreis oder Ihre Stadt von Gewitter, Sturm, Hagel, Dauerregen, Schneefall, Glatteis, Frost oder Nebel betroffen ist. (iOS 8.0+, watchOS)statt 21,99 €Nach den Ereignissen von Batman: Arkham Asylum sitzt Batman mit den Schwerverbrechern Gothams in einem Open-Air-Gefängnis, das der neue Bürgermeister Quincy Sharp eröffnet hat. Natürlich ist die Flucht oberste Fledermauspflicht. (OS X 10.9.5+)statt 16,99 €Grundlegende Verschönerungen von Fotos und Bildern sind mit dieser App möglich. Die Funktionen reichen vom Wegretuschieren störender Elemente über das Ausschneiden von Bildelementen bis hin zur Verbesserung der Bildqualität, vor allem bei über- oder unterbelichteten Bildern. (OS X 10.6.8+)