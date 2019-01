10-Year-Challenge: iPhone-Apps früher und heute im Vergleich

Von Skeuomorphismus zum Flat-Design



Evernote, Facebook und OmniFocus (Quelle: Medium) Evernote, Facebook und OmniFocus (Quelle: Medium)

Eines der jüngsten Social-Media-Phänomene ist die sogenannte 10-Year-Challenge. Nutzer von Facebook, Instagram und anderen sozialen Netzwerken veröffentlichen dazu zwei Fotos von sich – ein aktuelles und eins von vor 10 Jahren. Medium-Nutzerin Valia Havryliuk hat die Aktion auf iPhone-Apps übertragen und verschiedene iOS-Anwendungen dem 10-Jahres-Vergleich unterzogen. Ihre Screenshot-Gegenüberstellungen zeigen , wie sehr sich das User Interface seit 2008 verändert hat.Am auffälligsten ist der visuelle Wechsel von Skeuomorphismus-Optik zu einem minimalistischeren Design, das Apple im Jahr 2013 mit iOS 7 einführte. Fortan sollte sich das User Interface optisch nicht mehr an realen Objekten des Alltags orientieren und mit plastischen, Schatten-unterstützten Schaltflächen arbeiten, sondern moderneren Flat-Design-Grundsätzen folgen. Auch Drittanbieter-Apps übernahmen den Paradigmenwechsel der Bedienoberfläche schnell.eBay etwa hat im Sommer 2018 – und damit noch vor der 10-Year-Challenge – einen Videoclip veröffentlicht, der die hauseigene App im Wandel der Zeit darstellt. Gut zu sehen ist der große visuelle Schnitt im Jahr 2014, nachdem das Online-Auktionshaus sich dem Design-Credo von iOS 7 anpasste. In den Folgejahren stellten sich für Entwickler immer neue Herausforderungen, die auch Auswirkungen auf die Benutzeroberfläche hatten. Dazu zählen die immer größeren iPhone-Displays sowie Auflösungen seit dem iPhone 6 im Jahr 2014 und neue Hardware-Elemente wie die Display-Kerbe.Bei Anwendungen wie Evernote sind zudem die sich verändernden UI-Elemente gut zu erkennen. Während Entwickler vor 10 Jahren bei diversen Menübereichen oft auf iOS-Standardinhalte zurückgriffen, ist heute alles deutlich individueller. Zwar müssen sich Drittanbieter nach wie vor an gewisse, von Apple vorgegebene Design-Grundsätze halten – doch in dem festen Rahmen gibt es trotzdem viel Raum für Kreativität, wie die App-Gestaltung vieler aktueller Softwareangebote im App Store zeigt.