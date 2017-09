10 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

iOS App Store

Heute stehen verschiedene Produktivitäts-Apps im Fokus der aktuellen Preissenkungen. So können Sie etwa Texte erkennen (TextGrabber -80 %), Fotos digitalisieren (Fotoscanner -80 %), Raumgrundrisse erstellen (RoomScan Pro -50 %) oder Sprachnachrichten in Textform umwandeln (Textify -67 %). Aber natürlich gibt es auch wieder Spiele im Angebot, genauso wie ein erfolgreiches animiertes Wallpaper für den Mac. Nachfolgend die Übersicht:statt 3,49 €Anhand eines gefundenen Telefons machen Sie sich in diesem Spiel auf die Suche nach dem Besitzer und klären dessen Verschwinden auf. (iOS 6.0+)statt 5,49 €Agile Tortoise hat die Vorgängerversion der bekannten Text-App für alle kostenlos gemacht. Das gilt auch für die iPad-Variante . (iOS 8.0+)statt 5,49 €Digitalisieren Sie die Aufnahmen eines Familienalbums in kürzester Zeit, die App übernimmt Erkennung, Beschneidung und Speicherung. (iOS 9.0+)statt 2,29 €Erstellen Sie aus virtuellen Bauteilen die unmöglichen Konstrukte, wie sie durch die Bilder M.C. Eschers bekannt geworden sind. (iOS 8.0+)statt 2,29 €Diese App verspricht durch Berührung von Wänden einen Grundriss eines Raums, einer Wohnung oder eines ganzen Stockwerks erstellen zu können. Die Genauigkeit beträgt 10 cm. (iOS 10.0+)statt 5,49 €Texterkennungssoftware, die mit der Kamera zusammenarbeitet und optional ein Übersetzungstool anbietet. (iOS 9.0+)statt 2,99 €Wer lieber liest als hört, kann mit diesem Werkzeug empfangene Sprachnachrichten aus iMessage, WhatsApp und Co. in geschriebenen Text verwandeln. (iOS 10.0+)statt 2,29 €Wer auch auf dem Mac nicht auf den Facebook Messenger verzichten möchte, erhält hier den entsprechenden Client. (OS X 10.10+)statt 2,29 €Ein spezielles, animiertes Wallpaper in Form eines krabbelnden, scheuen und Töne von sich gebenden Marienkäfers. (OS X 10.6+)statt 21,99 €Erstellen Sie aus einem Teil Ihres Arbeitsspeichers ein eigenes Volume, welches unabhängig und extrem schnell funktioniert. (OS X 10.6.6+)