iPad Pro 12,9" Refurbished: Jetzt auch als WiFi+Cellular

In der letzten Woche tauchte das iPad Pro 12,9" erstmals als generalüberholte Version im offiziellen Apple Refurbished Store auf. War es zunächst ausschließlich in der WiFi-Version erhält, so gibt es nun auch die Cellular-Variante zu vergünstigten Preisen. Während Apple für das iPad Pro 12,9" mit 32 GB aber ohne Mobilfunk 759 Euro veranschlagt, was einem Rabatt von 140 Euro im Vergleich zum regulären Preis bedeutet, sind es beim iPad Pro WiFi + Cellular 989 Euro (siehe Verglichen mit der herkömmlichen Bestellung im Online Store räumt Apple somit einen Rabatt in Höhe von 20% ein. Verfügbar sind momentan die Varianten "Silber", "Space Grau" und "Gold". Vom iPad Pro 9,7" fehlt im Refurbished Store leider weiterhin jede Spur. Dass sechs Monate nach Verkaufsstart noch immer keine Modelle auftauchen, ist dabei ziemlich ungewöhnlich. Normalerweise vergehen nur rund drei bis vier Monate, bis ein Produkt auch als Refurbished-Variante geführt wird.