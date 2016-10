iOS 10.1.1 ab sofort verfügbar

Weiterhin keine sicheren iTunes-Backups

iOS 10.1

Zu einem überraschend frühen Zeitpunkt am Tag hat Apple soeben ein iOS-Update veröffentlicht. Genau eine Woche nach Erscheinen von iOS 10.1 steht somit die erste Aktualisierung zur Verfügung. Bei der Updatebeschreibung geht es momentan noch ziemlich durcheinander. In der Software-Aktualisierung erscheint auf einigen Geräten zwar iOS 10.1.1, allerdings mit dem identischen Text, den Apple auch für iOS 10.1 angegeben hatte. Auf anderen iPhones und iPads spricht Apple hingegen von Fehlerbehebungen in Verbindung mit der Health-App. So heißt es, dass Apple ein Problem mit der Anzeige von Health-Daten bei manchen Benutzern behoben hat. Dabei handelte es sich wohl um einen tatsächlich nur recht selten auftretenden Fehler, denn viele Nutzerbeschwerden gab es nicht. Laden und installieren lässt sich iOS 10.1.1 wie üblich entweder via iTunes oder über die systemseitige Software-Aktualisierung auf iPhone und iPad.Weitere Änderungen dokumentiert Apple nicht. Es ist also davon auszugehen, dass sich Apple noch immer nicht des Sicherheitsproblems mit den schlecht verschlüsselten iTunes-Backups annahm. Sicherheitsforscher hatten herausgefunden, dass diese bis iOS 9 rund 40x wirkungsvoller als seit iOS 10 verschlüsselt waren. Apple bestätigte zwar den Fehler und empfahl in der Zwischenzeit, besonders sichere Passwörter zu verwenden - löste das Problem allerdings auch sechs Woche nach Bekanntwerden nicht.iOS 10.1 war am 24. Oktober erschienen und brachte Besitzern des iPhone 7 Plus den neuen Porträt-Modus. Dieser macht den Hintergrund unscharf, um das Objekt im Vordergrund besonders hervorzuheben. Weitere Verbesserungen betrafen Fehlerbehebungen, Beseitigung einiger Stabilitätsprobleme sowie Unterstützung zweier NFC-Protokolle, die auf dem japanischen Markt wichtig sind. Für alle Nutzer ohne iPhone 7 Plus und außerhalb Japans war iOS 10.1 daher ein eher unspektakuläres Wartungsupdate. Zeitgleich kam auch watchOS 3.1 auf den Markt, das Nutzern der Apple Watch teils spürbar gestiegene Akkulaufzeit mitbrachte.