Zahltag: Fast 10 Mio. $ pro Person in Aktien für Apples Führungscrew

RSU-Bedingungen

Apple-Performance

Apple feiert schon beim Monatswechsel September-Oktober den Jahreswechsel; das Geschäftsjahr 2017 hat in Cupertino am 1. Oktober begonnen. Der 1. Oktober war gleichzeitig Stichtag für zahlreiche RSUs (Restricted Stock Units), die einen wesentlichen Bestandteil des Gehalts der Top-Manager in Cupertino darstellen. RSUs sind Aktienoptionen, die abhängig von gewissen Geschäftszahlen zu einem gewissen Stichtag in Höhe von 0 bis 200 Prozent ausgezahlt werden. Es handelt sich also um ein Anreizsystem für die Chefangestellten, im Konzern zu verbleiben und zum Erfolg beizutragen.Apples Internet-Chef Eddy Cue, Software-Chefentwickler Craig Federighi, Hardware-Chef Dan Riccio, Marketing-SVP Phil Schiller, COO Jeff Williams und der Apple-Anwalt Bruce Sewell erhielten im März jeweils 44.912 RSUs. Die Auszahlung in Aktienform am 1. Oktober 2016 war abhängig von der Aktienrendite für die Anleger, relativ zu anderen Top-Konzernen. Erreichte Apple etwa das 55. Perzentil der »S&P 500«-Liste, sollten alle RSUs in verfügbare Aktien umgewandelt werden. Wäre Apple nur beim 25. Perzentil gelandet (also hätten drei Viertel der 500 Unternehmen eine höhere Aktienrendite eingefahren), wäre die Umwandlung nur im Verhältnis 4:1 erfolgt.Tatsächlich erwirtschaftete Apple im Zeitraum 2013 bis 2016 eine Aktienrendite von 69,27 Prozent und belegt damit Platz 77 der 500 Unternehmen. Das entspricht dem 83. Perzentil. Dieses erlaubt annähernd eine 200-prozentige Umwandlung der RSUs, sodass alle sechs Manager nun 87.578 Aktien zugesprochen bekamen. Bei einem aktuellen Aktienwert von etwa 113 US-Dollar entspricht dies fast 10 Millionen Dollar pro Person. Allerdings behielt Apple gut die Hälfte davon (43.809 Aktien) aus Steuergründen ein.Weil die Top-Manager in Cupertino in der Regel in Aktienform bezahlt werden, gibt es immer wieder Meldungen über millionenschwere Aktienverkäufe in der Chefetage. Sowohl die RSUs als auch derart große Aktienverkäufe sind bei der SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) meldepflichtig.Weiterführende Links: