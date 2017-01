Warum Safari-Nutzer kein 4K-Video auf YouTube mehr nutzen können

Fehlende Codec-Unterstützung in Safari

Ein Video, viele Versionen

Den Codec eines YouTube-Videos anzeigen lassen

Seit geraumer Zeit stellt YouTube auch Auflösungen von bis zu 4K bereit. Allerdings bemerkten zahlreiche Nutzer, dass die Funktionen anscheinend gestrichen wurde und seit einigen Wochen nicht mehr zur Verfügung steht - zumindest wenn man YouTube mit Safari besucht. Was zunächst nach einem Fehler aussieht, hat aber handfeste Hintergründe. In einer Reddit- Diskussion wurde nun Licht ins Dunkle gebracht und erklärt, warum die höchstmögliche YouTube-Auflösung zwar unter Chrome, nicht aber unter Safari funktioniert.Die Ankündigung von YouTube, Videos in Zukunft mit einem neuen Codec zu kodieren, liegt schon fast zwei Jahre zurück. Damals hieß es, man sehe die Zukunft in "VP9", um höhere Qualität bei dennoch erheblich niedrigerem Datendurchsatz ermöglichen zu können. Während Chrome allerdings schon seit dem Jahr 2013 Unterstützung für VP9 mitbringt, kann Safari mit VP9 nichts anfangen. YouTube liefert für Safari immer eine mit H.264 erstellte Version aus, wohingegen sich vom Chrome-Nutzer VP9 und damit auch die höchstmögliche Auflösung verwenden lässt.Im Hintergrund hält YouTube aber ganz offensichtlich noch zwei Versionen in 4K-Auflösung vor. Während auf YouTube.com nämlich die 4K-Option fehlt und unter Safari nur maximal 1440p erhältlich ist, wird 4K bei der Einbettung auf externen Seiten weiterhin angeboten. Auch bei älteren Videos ist noch immer unter allen Browsern 4K-Wiedergabe möglich, lediglich bei Uploads aus der jüngeren Vergangenheit beschränkt YouTube das Auswahlmenü.Wer übrigens nachsehen möchte, welcher Codec gerade im Einsatz ist, findet bei allen YouTube-Videos eine versteckte Option vor. Per Rechtsklick auf das Video lässt sich der Menüpunkt "Statistiken für Nerds" anwählen. Wenn unter "Mime Type" der Eintrag "video/mp4; codecs=”avc1.640028" zu sehen ist, handelt es sich um jenen H.264-Codec, den Apple seit geraumer Zeit verwendet. Im Falle von video/webm; codecs=”vp9″ liegt das Video hingegen im VP9-Codec vor. Im folgenden Screenshot zu sehen ist, was der Chrome-Nutzer in diesem fall angezeigt erhält: