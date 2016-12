Verlosung der @MTNRedaktion: iMyfone Umate Pro 3.5 räumt auf iOS-Geräten auf

Verlosung auf Twitter

Nachdem iPad und iPhone mittlerweile Speicherkapazitäten von bis zu 256 GB aufweisen, kann es bei den gespeicherten Daten auf den Geräten schnell unübersichtlich werden. Die allgemeinen iOS-Einstellungen bieten hier nur einen geringen Einblick in den Speicherverbrauch. Zudem werden zum Löschen vorgemerkte Daten nicht unbedingt immer gleich gelöscht. iMyfone Umate Pro bietet über Mac (und PC) Abhilfe und in der neuen Version 3.5 eine erweiterte Unterstützung von Chat-Verläufen.Durch iMyfone Umate Pro lassen sich daher nicht nur zahlreiche Daten und Apps einsehen und löschen, sondern auch sensible Daten wie Fotos, Kontakte, Sprachnotizen und Safari-Daten entfernen. Selbst Telefonanrufe und Chat-Verläufe sind mit der neuen Version kein Problem, wobei hier aktuell iMessage, WeChat und WhatsApp unterstützt werden. Voraussetzung ist die Zugriffsautorisierung des angeschlossenen iPhone oder iPad mittels iTunes, woraufhin in iMyfone Umate Pro die gespeicherten Daten gescannt und sich entsprechende Aufräumaktionen vornehmen lassen.Hierbei ist eine große Grundreinigung möglich oder alternativ das Entfernen einzelner Datensätze ausgesuchter Apps . Zudem können Daten sicher gelöscht werden, womit eine Wiederherstellung nahezu unmöglich sein soll. Entsprechend umsichtig sollte man daher mit den bereitgestellten Löschfunktionen umgehen. Zudem gilt es zu beachten, dass in einigen Fällen die Datensätze auch noch online in der Cloud gespeichert sind und daher nur über den Anbieter bzw. dessen App selbst dauerhaft gelöscht werden können.Aufgrund der Apple-Richtlinien ist iMyfone Umate Pro nicht über den App Store verfügbar. Über die Herstellerseite lässt sich die App als beschränkte Demo-Version sowie zeitlich unbeschränkten Vollversion zum regulären Preis von 49,95 US-Dollar kaufen. Speziell für Lese von MacTechNews.de gibt es iMyfone Umate Pro kurze Zeit für 19,95 US-Dollar (Mac/ Windows) . Mindestvoraussetzung ist ein Mac mit mindestens OS X 10.7 bzw. PC ab Windows XP sowie iTunes 11.2 und neuer.Auf Twitter verlosen wir als @MTNRedaktion außerdem 7 Jahreslizenzen unter allen Twitter-Nutzern, die von uns dort veröffentlichte News retweeten. Entsprechend den Twitter-Richtlinien ist nur ein einziger Retweet pro Person erlaubt. Die Auslosung mittels Zufallsgenerator findet am Montag, den 19. Dezember 2016 um 15 Uhr MEZ statt. Die Nutzer werden auf Twitter öffentlich bekannt gegeben sowie per privater Twitter-Nachricht kontaktiert. Die Gewinner müssen bis zum Ende des 22. Dezembers 2016 (MEZ) ihr E-Mail-Adresse sowie die gewünschte Plattform (OS X/macOS oder Windows) nennen, woraus der passende Lizenzschlüssel generiert wird. Mitarbeiter der Synium Software GmbH sowie deren Angehörige sind von der Verlosung ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ebenfalls ausgeschlossen.