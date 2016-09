Test: micromega MySpeaker (MyAmp Inside) vs. Nubert nuPro A-200

Boxen 2.0: Desktoplautsprecher bis 1.000 Euro

Dabei bevorzugen rund 40% der Leser Aktivlautsprecher

Schreibtisch

In einer kleinen, nicht repräsentativen Rewind-Umfrage im Zuge der Vorstellung der neuen Nubert nuPro-Serie vor zwei Wochen gab es ein ziemlich eindeutiges Votum: Wenn am Desktop bzw. am Computer-Arbeitsplatz Musik gehört wird, dann am liebsten über externe Stereo-Lautsprecher., um die es hier geht. Weitere 15-16% setzen hingegen auf Passivlautsprecher mit zusätzlichem Verstärker. Macht zusammen eine eindeutige Mehrheit für Stereo-Lautsprecher.Und das zurecht, wie ich finde. Zwar gibt es für Musikfans auch gute Gründe, hin und wieder Musik am Bildschirmplatz über gute Kopfhörer zu genießen, weil sich damit aus audiophiler Sicht mit ähnlichem Budget noch mehr Klangqualität holen lässt, aber weil der Bügel auf dem Kopf oder die Stöpsel im Ohr nicht die komfortabelste Lösung für einen langen Tag am Computer sind, bleiben Lautsprecher für die Meisten ganz klar die bevorzugten Schallwandler.Für einen durchschnittlich großen(welch anachronistisches Wort, oder?) müssen sich nur die passenden Boxen zum passenden Budget finden. Die Lautsprecher sollten nicht zu groß sein, um die Arbeitsfläche nicht komplett zuzustellen und damit sich die Lautsprecher in einem möglichst perfekten Stereo-Dreieck aufstellen lassen. Bei Aktivlautsprechern entfällt zudem ein externer Verstärker, was weiter Platz spart und den Verkabelungsaufwand verringert. Und weil es hier um Desktoplautsprecher für den Betrieb am Mac oder PC geht, sollten diese nach Möglichkeit einen Digitaleingang in Form einer USB-Buchse haben, um eine möglichst gute und sichere Verbindung zum Computer herzustellen. Sollten die Lautsprecher darüber hinaus auch über Wireless-Optionen verfügen – umso besser. Das steigert die Konnektivität für andere Anwendungsfälle.In diesem Rewind-Vergleichstest treten zwei Kandidaten an, die Schreibtische und Herzen der Mac-User zu erobern. Mit knapp 700 (Nubert) bzw. ca. 850 Euro pro Paar (micromega) gehören die Kombattanten schon zur Schwergewichtsklasse für Desktoplautsprecher. Doch das ist gut angelegtes Geld, denn was man für diese Summe an Leistung und Klangqualität bekommen kann, wird Ihnen über viele Jahre hinweg die Zeit am Desktop versüßen.