Test beyerdynamic T 1 (neu) – Der Unbestechliche

Marke beyerdynamic Bezeichnung T 1 (neu) Art Bügelkopfhörer, halboffen Empf. Preis (€) 990 Verfügbarkeit August/September

Neu ist immer besser – heißt es im Werbeslogan einer großen Elektronikmarkt-Kette. Meistens stimmt das sogar, aber eben nicht. Manchmal sind neue Produkte älteren sogar unterlegen, dann ist oft von „Verschlimmbesserung“ die Rede. Hin und wieder reicht es auch, sich etwas Altbewährtes vorzunehmen und es gründlich und im Detail zu überarbeiten, um etwas deutlich Besseres, aber nicht grundlegend Neues daraus zu machen.beyerdynamic hat sich für letzteren Weg entschieden und sein bisheriges Kopfhörer-Spitzenmodell, den T 1, seines Zeichens Rewind-Referenz seit 2009, einer Generalüberholung unterzogen. Bei der Namensgebung orientiert sich beyerdynamic übrigens an der manchmal von Apple genutzten Strategie, wobei die Typenbezeichnung nicht etwa mit einem "Mark II“, „v2.0“ oder irgend einem anderen Namenszusatz versehen wird. Stattdessen ist einfach vom „neuen“ T 1 die Rede. So wie Anfang 2012 beim "neuen iPad“ oder in diesem Jahr dem „neuen MacBook“.Beim neuen T 1 handelt es sich um einen ohrumschließenden, halboffenen, dynamischen Kopfhörer der High-End-Klasse. 990 Euro ruft der Hersteller auf. – Was aber nur als Teilinvestition zu betrachten ist, wie ich weiter hinten im Text erläutern werde. Die wichtigste Frage lautet natürlich: Kann der neue T 1 seinen Vorgänger klanglich distanzieren oder handelt es sich hier nur um alten Wein in neuen Schläuchen? Im ausführlichen Rewind-Testbericht erfahren Sie es zuerst…