Samsungs Mac Pro mit Harman Kardon - der ArtPC

Ein runder PC mit aktuellem Innenleben

Anschlüsse, Harman Kardon

Preis und Verfügbarkeit

Vor mehr als drei Jahren stellte Apple den Mac Pro vor und löste die klassische, eckige Bauform im Tower-Gehäuse durch einen schwarzen, glänzenden Rundbau ab. Dies bedeutete eine maßgebliche Umstellung, denn viele Computerkomponenten sind nun einmal für die Verwendung in einem Kasten und nicht für einen Zylinder geformt. Apple musste aus diesem Grund ein komplett neues Innenleben entwickeln - das mit der Begleiterscheinung einhergeht, eben nicht mehr wie früher einfach Steckkarten auswechseln zu können. Ein kleiner Blick über den Tellerrand zeigt, was ein anderer namhafter Hersteller in vergleichbarer Weise auf die Beine gestellt hat.Samsung präsentierte in dieser Woche einen neuen Desktop-PC mit Bezeichnung ArtPC Pulse. Dieser ist ebenfalls in einem runden Gehäuse untergebracht, das viele daher auf den ersten Blick an Apples Mac Pro erinnert - die Bezeichnung "Samsungs Mac Pro" macht daher bereits in einigen Foren die Runde. Wahlweise ist der ArtPC Pulse mit Intels Skylake-Prozessoren des Typs Intel Core i5 sowie i7 zu haben. Standardmäßig verfügt das Gerät über eine SSD mit 256 GB Speicherkapazität, optional sind bis zu 2 TB möglich. Das Maximum an Arbeitsspeicher liegt bei gerade einmal 16 GB. Die Beschreibung spricht zudem von einem Hardware-Decoder für H.265. Details zur Erweiterbarkeit durch den Nutzer liegen noch nicht vor.An Anschlüssen bietet der ArtPC Pulse 4x USB 3 Typ A und 1x USB-C, einen Klinkenstecker, Gigabit Ethernet, HDMI sowie einen SD-Kartenslot. Das auffällige Design stammt vom oben angebrachten Lautsprecher, den Harman Kardon beisteuert und der durch ein blaues Lichtband vom eigentlichen Computer abgesetzt ist. Dank 360°-Wiedergabe soll der Sound von allen Seiten aus perfekt sein. Trotz gewisser Ähnlichkeit beim Design ist der ArtPC Pulse dennoch nicht direkt mit dem Mac Pro vergleichbar. Samsung setzt auf herkömmliche Consumer-Hardware, Apple verbaut hingegen Komponenten, die sich (2013) direkt an professionelle Anwender und nicht an den Heimanwender richten.Preislich ist der ArtPC Pulse erheblich unterhalb des Mac Pro angesetzt. Das Basismodell mit 2,7 GHz Core i5, 256 GB SSD, 8 GB RAM und Radeon RX 460 (Mid-Range) kostet gerade einmal 1200 Dollar. Für 1600 Dollar gibt es bereits 16 GB RAM und 1 TB an Speicherkapazität, dann aber als herkömmliche Festplatte. Die Preise stammen von Amazon, Samsung führt die Geräte momentan noch nicht. Die Auslieferung soll Ende des Monats beginnen.