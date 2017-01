Problem mit AirPods: Verbindungsfehler während Telefonaten

Abbrüche bei Telefonaten auf dem iPhone 6s

Was beim Verbindungsabbruch geschieht

Suche nach Erklärungen

Für die Bluetooth-Verbindung zwischen den beiden Ohrhörern der AirPods und einem iPhone setzt Apple auf den selbst entwickelten W1-Chip. Verbindungsqualität und -stabilität waren bei den ersten Reviews stets positiv hervorgehoben, doch scheint es gerade bei der Stabilität eine seltsame Ausnahme zu geben.Denn laut mehreren Nutzerberichten in Apples Support-Forum bricht die Verbindung immer wieder zusammen, sobald ein Telefonat geführt wird. Die Betroffenen berichten übereinstimmend, dass die Übertragung von anderen Audio-Inhalten wie gestreamter Musik kein Problem darstelle. Eine weitere Gemeinsamkeit: Fast alle Nutzer, die über dieses Problem berichten, verwenden ein iPhone 6s oder 6s Plus. Beschwerden von iPhone-7-Nutzern sind seltener als die gegenteilige Behauptung, dass beim neuesten iPhone kein solcher Verbindungsabbruch zu verzeichnen sei.Wenn die AirPods während eines Anrufs die Verbindung zum iPhone verlieren, wird das Audio des Gesprächspartners automatisch auf die iPhone-Mikrofone zurückgeleitet, sodass das Telefonat nicht unterbrochen wird. Nur Momente später führen die AirPods einen erfolgreichen Reconnect durch, was zu einer Rückkehr der Audio-Ausgabe in die beiden Ohrhörer führt. Somit ist das Problem in erster Linie eine unschöne Unbequemlichkeit durch wiederholte Aussetzer.Wie oft das geschieht, scheint ebenfalls nicht einheitlich zu sein. Einige Betroffene sprechen von mehrmals pro Minute, andere von 1 bis 2 Mal in einem stundenlangen Gespräch. Die erste Theorie, dass der Fehler nur bei verbundener Apple Watch auftritt, hat sich durch zahlreiche gegenteilige Berichte als wahrscheinlich falsch erwiesen. Apple gab auf Nachfrage an, dass regelmäßig nach bestimmten Inkompatibilitäten unter den Produkten gesucht werde und man bereits auf die Häufung der AirPods-Probleme aufmerksam geworden sei. Allerdings habe man zum aktuellen Zeitpunkt nichts dazu zu sagen.