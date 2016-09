Praxistest: Oehlbach BTX 1000 Bluetooth-Adapter

Einleitung Oehlbach BTX 1000

Marke Oehlbach Bezeichnung BTX 1000 Art Bluetooth-Adapter Empf. Preis (€) 80 Verfügbarkeit sofort

Der Oehlbach BTX 1000 unterscheidet sich von den meisten dieser Angebote durch seine universelle Einsetzbarkeit

Die in Pulheim bei Köln ansässige Firma Oehlbach Kabel GmbH ist HiFi-Fans in erster Linie als Hersteller hochwertiger Audio- und Videoverbindungen bekannt. Doch „Strippen ziehen“ allein reicht den Pulheimern nicht mehr und so bietet das Unternehmen heute auch Produkte wie Kopfhörerverstärker und sogar Bluetooth-Adapter für drahtlose Verbindungen an. Gerade letzteres würde man bei einem hochspezialisierten Kabelanbieter wohl als letztes vermuten, aber mit dem BTX 1000 hat Oehlbach genau so ein Produkt im Angebot – und das erweist sich als ziemlich praktischer Problemlöser für unterschiedlichste Anwendungsfälle.Bluetooth-Adapter zur Audioübertragung sind natürlich keine Erfindung von Oehlbach. Es gibt solche Produkte inzwischen von einer Vielzahl Anbieter mit unterschiedlichsten Zielsetzungen.an zahllosen vorhandenen Audiogeräten. Ich habe den BTX 1000 für Sie in verschiedenen Szenarien ausprobiert. Ob sich die Anschaffung lohnt, um damit seinen Kopfhörer von Kabel zu befreien, oder im Auto bequem Musik vom iPhone ins Autoradio zu streamen, lesen Sie auf den folgenden Seiten.