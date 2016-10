Auf dem Vanity Fair Summit sprach Apples Internet-Chef Eddy Cue über das Apple TV als Medienschnittstelle, insbesondere der 900 US-amerikanischen TV-Kanäle. Apples Ansicht nach muss Fernsehen neu erfunden werden, weil in der großen Auswahl des Fernsehprogramms die gesuchten Sendungen untergehen und dadurch oftmals gar nicht erst gefunden werden. Das Apple TV als Medienschnittstelle verspricht hier laut Cue Abhilfe.HBO Now als Beispiel bietet auf dem Apple TV einen viel besseren Überblick über das Angebot als die Kanäle über Kabel oder Satellit. Durch die Verknüpfung mit Funktionen des Apple TV wie den Sprachassistenten Siri, die universelle Suche und Live-Einblick sei es einfach, die gesuchten Inhalte zu finden. Er sei dabei zuversichtlich, dass sich Medienanbieter mit der Zeit an die neuen technischen Möglichkeiten gewöhnen und die darin liegenden Vorteile erkennen.Auch hier verweist Eddy Cue erneut auf HBO, welches in den USA über das Apple TV eine Million zahlende Abonnenten gewinnen konnte. Die Kooperation zwischen beiden Unternehmen, welche im vergangenen Jahr im Schatten des Erfolges von Game of Thrones geschlossen wurde, steht laut Cue erst am Anfang. Ob Apple beispielsweise HBO-Serien mitfinanzieren will, ist unklar. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass Apple daran interessiert sei.Ungewiss bleibt, wie viele Kooperationspartner Apple noch für das Apple TV gewinnen kann. Insidern zufolge soll gerade die kompromisslose Verhandlungstaktik von Eddy Cue dafür gesorgt haben, dass HBO Now bislang Apples einziger großer Erfolg blieb. Dabei befindet sich Apple bereits seit vielen Jahren in Verhandlungen, um Kanäle der Medienunternehmen auch auf dem Apple TV anbieten zu können.Ein Hindernis dabei war allerdings neben Differenzen bei der Preisgestaltung vor allem die Bündelung von Kanälen, wovon die Medienunternehmen nicht abrücken wollen. Apple versucht daher mittlerweile, dass Angebot des Apple TV durch eigenproduzierte Inhalte zu verbessern. Hierbei steht Apple Music im Fokus, welches auch für das Apple TV 4 verfügbar ist.