Durchwachsenes Apple-Ergebnis, aber 9 Milliarden Dollar Gewinn

Vergleich mit den beiden Vorjahren

Starker Umsatzrückgang bei Apple Watch und Apple TV

Ausblick aufs Weihnachts-Quartal

Finanzjahr 2016 abgeschlossen

Apple hat soeben die Zahlen für den abgelaufenen Dreimonatszeitraum Juli bis September vorgelegt. Wie erwartet fallen die Daten ziemlich durchwachsen aus und Rückgänge dominieren das Ergebnis. Apple erzielte einen Umsatz von 46,9 Milliarden Dollar, daraus resultierte ein Quartalsgewinn von 9 Milliarden Dollar. Apple verkaufte 4,8 Millionen Macs, 45,5 Millionen iPhones und 9,3 Millionen iPads. Wie üblich schlüsselt Apple nicht auf, wie viele Exemplare von Apple Watch und Apple TV an die Kunden gingen. Stattdessen sind die Baureihen unter "Sonstige" untergebracht, wozu beispielsweise auch der iPod zählt. Die positive Nachricht: Zwar verkaufte Apple weniger Macs als erwartet, schnitt dafür aber beim Umsatz besser ab, als die Marktbeobachter vorausgesagt hatten.Zum Vergleich: Vor einem Jahr verkaufte Apple im dritten Jahresquartal 5,71 Millionen Macs, 48 Millionen iPhones und 9,88 Millionen iPads. Dies bedeutete 51,5 Milliarden Dollar Umsatz sowie einen Gewinn in Höhe von 11,12 Milliarden Dollar.Sieht man noch weiter in die Vergangenheit zurück und betrachtet das dritte Jahresquartal 2014, so standen damals 5,5 Millionen Macs, 39,2 Millionen iPhones sowie 12,3 Millionen iPads bei 49,6 Milliarden Dollar Umsatz und 8,5 Milliarden Dollar Gewinn im Quartalsbericht.Leider weißt Apple nach wie vor nicht die Verkaufszahlen für die Apple Watch oder das Apple TV gesondert in den Quartalsberichten aus. Ein Indiz gibt es allerdings: In der "Sonstiges"-Kategorie machte Apple im letzten Quartal 2015 einen Umsatz von über 3 Milliarden Dollar - in diese Kategorie werden Apple Watch, TV und der iPod zusammengefasst. Im 4. Quartal 2016 kam Apple hier nur noch 2,3 Milliarden Dollar Umsatz.Im gerade laufenden ersten Geschäfts-Quartal 2017 erwartet Apple durch das Weihnachtsgeschäft zwischen 76 und 78 Milliarden Dollar Umsatz.Da Apples Finanzjahr immer schon am ersten Oktober beginnt, ist 2016 für Apple somit abgeschlossen. War das Finanzjahr 2015 das erfolgreichste in Apples Unternehmensgeschichte, so sorgten die Rückgänge bei den letzten Quartalsergebnissen natürlich auch für ein schwächeres Abschneiden im Jahresvergleich. Einer der Hauptgründe für das Minus war China. Konnte sich Apple lange Zeit darauf verlassen, dank China hohe Wachstumsraten zu verzeichnen, so kam es in den letzten Monaten zu deutlich abflauender Nachfrage - Apple muss ein Minus von 30% in China ausweisen.Im Mac-Bereich ist die Kundenzurückhaltung ganz klar mit dem langen Ausbleiben neuer Modelle in Verbindung zu bringen. Apples Portfolio ist inzwischen so alt wie selten zuvor und viele Baureihen warten seit mehr als einem Jahr auf Updates. Dies könnte sich aber am Donnerstag ändern, wenn Apple das langersehnte Mac-Event veranstaltet.