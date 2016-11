Diamantschwarze Smartphones - bald auch bei Samsung erhältlich

Die neue Farboption Diamantschwarz war Apple derart großen Marketing-Aufwand wert, dass der Konzern eigens ein Design-Video für das glänzende Finish, das an das Äußere des Mac Pro erinnert, erstellte. Und obwohl es alltagspraktische Nachteile aufweist - so macht Apple selbst darauf aufmerksam, dass das Gehäuse leicht zerkratzt und möglichst in einer Hülle aufbewahrt werden sollte -, erfreut es sich bei Kunden großer Beliebtheit.Genau dies dürfte auch der Grund sein, warum die südkoreanische Konkurrenz Samsung nun ebenfalls auf ein schwarz glänzendes Äußeres setzt. Informationen von The Investor zufolge plant Apple den Start einer entsprechenden Gehäusefarbe für das aktuelle Galaxy S7 noch in diesem Jahr. Damit folgt Samsung zum wiederholten Mal einem von Apple vorgelebten Farbschema, nachdem frühere Galaxy-Modelle bereits mit Gold und Roségold dem iPhone-Vorbild nacheiferten.Aktuell gibt es das Galaxy S7 in Gold, sowie in »Onyx Black«, welches der mattschwarzen iPhone-Farbe entspricht. Abhängig vom Markt kommen noch die Varianten Weiß, Silber und »Pink Gold« (Roségold) hinzu. Anfang November ergänzte Samsung das Farb-Portfolio noch um »Coral Blue«, einem dunklen Blauton. Letzterer soll dafür verantwortlich sein, dass sich das Galaxy S7 in Südkorea wieder erfolgreicher verkauft als das iPhone 7. Auf dem Heimatmarkt kann Samsung angeblich etwa 15.000 Geräte pro Tag absetzen, während Apple hier nur auf 10.000 pro Tag kommt.Weiterführende Links: