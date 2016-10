Details und Fakten zu Apples Quartalskonferenz

Tim Cook bezeichnet das eher durchwachsene Ergebnis als "sehr stark" - er hebt dabei die hohe Kundenzufriedenheit mit dem iPhone 7 hervor

Die Service-Sparte, zu der der App Store und Apple Music zählt, verzeichnete hohe Wachstumsraten. In den letzten vier Jahren verdoppelte Apple den Umsatz der Sparte

In 33 der 40 wichtigsten Märkte konnte Apple ein Wachstum beim iPhone verzeichnen

Im Jahresvergleich konnte Apple ein Wachstum von 500% bei der Nutzung von Apple Pay verzeichnen

Cook erwähnt auch das Apple-Event "Hello Again" am kommenden Donnerstag: Kunden würden die Neuvorstellungen lieben, so Cook

Apple Pay wird in den kommenden Monaten auch in Spanien zur Verfügung stehen

Über 100 HomeKit-kompatible Produkte werden bis zum Jahresende auf dem Markt sein

Im abgelaufenen Quartal verzeichnete man so viele Umsteiger von Android auf das iPhone wie noch in keinem Quartal zuvor

Apple will verstärkt an der Implementierung von künstlicher Intelligenz arbeiten - durch eigene Forschung und Firmenzukäufe

Die Nachfrage nach dem iPhone 7 übersteigt noch immer die Fertigungskapazitäten

Cook bedankt sich bei allen Kunden, Geschäftspartnern und Angestellten für ein gelungenes Quartal

Am Ende des Quartals befanden sich 2,7 Millionen bereits verkaufte iPhones auf dem Weg zum Kunden

97% aller iPhone-Kunden sind mit ihrem Kauf zufrieden

Der durchschnittliche Verkaufspreis des iPhones stieg von 595 Dollar auf 619 Dollar im abgelaufenen Quartal - dies habe über den Erwartungen gelegen

Noch nie war die Nutzerbasis beim Mac so groß wie im abgelaufenen Quartal

Luca Maestri: Man habe sehr bald für bestehende wie auch zukünftige Mac-Nutzer einige interessante Neuerungen in der Pipeline

Apple hat nun ein Barvermögen von 237 Milliarden Dollar

Insgesamt hat Apple 9 Milliarden Dollar im abgelaufenen Quartal an Investoren ausgeschüttet

Im Durchschnitt hat Apple eine Steuerquote von 25,6 Prozent über alle Länder hinweg

Vier Firmen wurden von Apple im 4. Geschäftsquartal 2016 übernommen

Nachdem Apple die Quartalszahlen zunächst wie immer per Pressemitteilung bekannt gab, folgt im Anschluss die telefonische Pressekonferenz. Apple erörtert auf der Veranstaltung nicht nur die Ergebnisse des Quartals, sondern gibt auch einen vorsichtigen Ausblick. Nach der Eröffnungsrede haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, Tim Cook und Finanzchef Luca Maestri Fragen zur aktuellen Situation zu stellen. In der Vergangenheit gab es auf den Quartalskonferenzen schon häufiger interessante Andeutungen zu Plänen oder anderen wichtigen Entwicklungen. Wie üblich fassen wir in diesem Artikel zusammen, welche Themen zur Sprache kamen.