Apple und Unternehmensberatung Deloitte verkünden Partnerschaft

Um den Mac und insbesondere auch iPhone und iPad zum täglichen Werkzeug in Unternehmen zu machen, tut sich Apple nun mit dem Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte zusammen. Teil der Partnerschaft ist die Bereitstellung von über 5.000 »strategischen Beratern«, die den Kunden der weltweit tätigen Unternehmensberatung die iOS-Plattform näher bringen sollen. Die Experten sollen die Vorteile von iOS in sämtlichen Unternehmensbereichen darstellen, vom Vertrieb über Personalwesen und Logistik bis hin zu R&D (Forschung und Entwicklung).Zusätzlich starten Apple und Deloitte das »EnterpriseNext«-Programm, mit dessen Hilfe den Deloitte-Klienten Unterstützung bei der Entwicklung von iOS-Apps geleistet werden soll. Unternehmensspezifische Apps müssen sich möglichst reibungslos in den spezifischen Workflow einbinden.„Wir wissen, dass iOS die beste Mobilplattform für Unternehmen ist, weil wir bei Deloitte selbst von über 100.000 iOS-Geräten mit 75 angepassten Apps profitieren“, sagte Deloitte-CEO Punit Renjen. Die speziell auf Apple geschulten Mitarbeiter sollten nun auch den vielen Kunden des Unternehmens die Möglichkeit verschaffen, aus dem mächtigen System der iPhones und iPads Nutzen zu ziehen.Deloitte gehört neben EY, PWC und KPMG zu den »Big Four«, den vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Die etwa 225.000 Mitarbeiter des Konzerns sind neben der Wirtschaftsprüfung auch in der Steuerberatung und der Unternehmensberatung aktiv - letzteres für Apple natürlich besonders interessant. Dementsprechend bezeichnete Apple-CEO Tim Cook Deloitte auch als »idealen Partner«, um iPhone und iPad im Unternehmensbereich noch weiter zu verbreiten. Dem gleichen Ziel haben sich zuletzt auch Apples jüngste Partnerschaften mit den Unternehmen IBM und SAP verschrieben. Auch hier geht es vor allem um die Ausstattung von Unternehmenskunden mit iOS-Hardware und entsprechend angepasster iOS-Software.Weiterführende Links: