Apple eröffnet neue Forschungszentren in München und Indonesien

Baubeginn von Entwicklungsabteilung in Indonesien steht kurz bevor

Apple-Chipentwicklung in München

Von Zeit zu Zeit eröffnet Apple neue Forschungszentren für die Entwicklung von Hard- und Software. Diese sind mittlerweile über die ganze Welt verteilt und es gibt beinahe monatlich Meldungen über Neueröffnungen von Entwicklungsabteilungen. Jetzt sind Berichte aufgetaucht, nach denen Apple in Kürze mit dem Bau eines Entwicklungsgebäudes in Indonesien beginnt. Ebenfalls gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Apple in der deutschen Firmenzentrale in München eine eigene Hardware-Entwicklungsabteilung aufbaut.Anfang 2017 möchte Apple mit dem Bau des Forschungszentrums in Indonesien beginnen. Das Gebäude soll in der Stadt Jakarta entstehen und im Laufe des kommenden Jahres mit der Entwicklung beginnen. Der Quelle zufolge soll sich Apples Bauplanung in der abschließenden Phase befinden. Somit wird dem pünktlichen Baubeginn nichts im Wege stehen. Was Apple in Jakarta im Detail entwickeln wird, ist bislang nicht bekannt.Der kalifornische Technikhersteller könnte auch in München Hardware entwickeln. Damit wäre Deutschland für Apple, neben dem Apple-Car-Entwicklungsteam in Berlin, nicht mehr nur als Absatzmarkt wichtig, sondern noch stärker für die Forschung und Entwicklung des Konzerns maßgeblich. Hinweise auf eine Hardware-Abteilung in München geben die Stellenausschreibungen auf Apples Webseite. Dort werden diverse Ingenieure für die Hardwareentwicklung gesucht.Insgesamt werden 18 Stellen für die Hardwareentwicklung ausgeschrieben. Aufgrund der Stellenbeschreibungen ist davon auszugehen, dass Apple in der Deutschlandzentrale die Entwicklung von Prozessoren und sogenannten SiP (System-in-Package) plant. SiP sind Computer, die im Wesentlichen aus einem einzigen Chip bestehen. Zu nennen wären hier Apples S1 und S2, welche in der Apple Watch verbaut werden. Diese Art von Hardware-Bauteilen wird in Zukunft auch für iPhone und iPad relevant werden, da die Möglichkeiten solcher Chips rasant wachsen.Da Apples ausgeschriebene Stellen für die Hardwareabteilung in München ab sofort zu besetzen sind, wird der Technikgigant wohl in Kürze mit der Entwicklung in Deutschland beginnen. Interessierte können sich über Apples Webseite auf die entsprechenden Stellen mit einem Lebenslauf bewerben. Englischkenntnisse werden von Cupertino vorausgesetzt.Weiterführende Links: