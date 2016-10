Apple bleibt wertvollste Marke der Welt - mit Abstand

Apple ganz oben

Dominanz des IT-Sektors

Größte Änderungen, deutsche Unternehmen

Der Wert einer Marke ist derjenige Geldwert, der allein aufgrund der Bekanntheit und Beliebtheit des Markennamens in Zukunft zu erwarten ist. So erklären die Verantwortlichen von Interbrand die Aussage hinter der jährlichen Top-Liste der 100 wertvollsten Marken weltweit. In die Berechnung fließen sowohl Finanzzahlen der Firmen als auch das Verhalten der Konsumenten mit ein.Seit 2013 befindet sich Apple auf der Spitzenposition des Interbrand-Rankings - mit immer größerem Abstand. So ist es erstmal keine Überraschung, dass Apple auch 2015 die Konkurrenz deklassiert. Mit einem ermittelten Markenwert von über 178 Milliarden US-Dollar steigert Cupertino das Ergebnis sogar nochmal um 5 Prozent - trotz aller Unkenrufe vom »iPhone-Peak« bis zur »Hardware-Verzögerung«.Auch die Folgeplätze bleiben im Vergleich zu 2015 unverändert. Google ist das einzige Unternehmen neben Apple, dessen Markenwert zwölfstellig ist. Mit mehr als 133 Milliarden Dollar verzeichnet Mountain View sogar ein Plus von 11 Prozent. Mit Microsoft, IBM, Samsung und Amazon finden sich insgesamt sechs Konzerne der Technologie-Branche in den Top Ten; ein deutliches Zeichen für die Dominanz des IT-Sektors in der Kundensicht. Wertvollstes Unternehmen außerhalb dieses Sektors sind Coca-Cola auf Platz 3 und Toyota auf Platz 5.Den größten Sprung nach vorne schaffte auf den Spitzenplätzen übrigens Amazon, dessen gut 50 Milliarden Dollar Markenwert um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr wuchsen. Damit schob sich der Online-Verkäufer von Platz 10 auf Platz 8 vor. IBM dagegen musste einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Um 20 Prozent brach der Markenwert ein und liegt nun nur noch bei 52,5 Milliarden Euro. Neu in den Top Ten ist unterdessen eine deutsche Firma: Mercedes-Benz erreicht mit 43,49 Milliarden Dollar Markenwert (+ 18 Prozent) Platz 9 der Aufstellung. Die Automobil-Branche ist nach dem Elektroniksektor ohnehin der zweiterfolgreichste Wirtschaftszweig aus Markensicht. Knapp am besten Zehntel vorbei schrammte Mercedes-Konkurrent BMW mit 41,5 Milliarden Dollar und Platz 11.Weiterführende Links: