tvOS 13: Bild-in-Bild auf dem Apple TV

Bild: 9to5Mac

Erweiterte Multitasking-Fähigkeiten

tvOS 13 erscheint im Herbst

In der zweiten Betaversion von tvOS 13 findet sich ein Feature, das Apple bislang nicht öffentlich angekündigt hat: Eine Bild-in-Bild-Funktion für das Apple TV. Ganz so, wie man es von zahlreichen Fernsehgeräten kennt, die diese Möglichkeit bieten, funktioniert das auf der Streamingbox allerdings nicht.Zumindest in der aktuellen Betaversion ist es nicht möglich, in einem kleinen Fenster ein Video weiterlaufen zu lassen, während im Vollbild ein anderer Film gezeigt wird. Die gleichzeitige Wiedergabe von zwei Streams erlaubt die Box also zurzeit nicht. Allerdings kann man das aktuell abgespielte Video in einer kleinen Box in der unteren rechten Ecke des Bildschirms laufen lassen und gleichzeitig in der Benutzeroberfläche etwa nach anderen Inhalten suchen.Mit dem neuen Feature erweitert Apple die Multitasking-Fähigkeiten des Apple TV. Das verkleinerte Videofenster lässt sich verschieben und in einer beliebigen Ecke des Bildschirms darstellen. Schaltflächen in der Thumbnail-Box erlauben es, die Wiedergabe zu beenden oder das Video wieder im Vollbild anzuzeigen. Das alles funktioniert in etwa so wie auf dem iPad, für das Apple bereits mit iOS 9 eine Bild-in-Bild-Funktion zur Verfügung stellte.tvOS 13 wird ebenso wie die anderen von Apple auf der WWDC präsentierten Betriebssysteme im Herbst erscheinen. Die neue Version der Software für das Apple TV bringt neben der Bild-in-Bild-Funktion etliche weitere Neuerungen mit, beispielsweise die Unterstützung von mehreren Benutzern und einen überarbeiteten Homescreen. Derzeit steht die Betaversion ausschließlich registrierten Entwicklern zur Verfügung, eine öffentliche Testversion könnte im Juli erscheinen.