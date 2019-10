macOS Catalina: Golden Master erschienen

Aktuelle Buildnummern

macOS Catalina 10.15 Golden Master 19A582a (3. Oktober)

watchOS 6.1 Beta 2: 17S5059e (2. Oktober)

iOS 13.2 Beta: 17B5059g (2. Oktober)

iPadOS 13.2 Beta: 17B5059g (2. Oktober)

tvOS 13.2 Beta: 17K5059d (2. Oktober)

Erscheinungstermin?

Noch ist der Erscheinungstermin von macOS Catalina unklar – auf den Produktseiten schreibt Apple weiterhin "Verfügbar im Oktober". Wer Apple kennt, weiss, dass dies normalerweise "Ende Oktober" bedeutet. Gerade hat Apple aber die erste Golden-Master-Version von macOS Catalina über die Apple Developer Connection veröffentlicht – der Erscheinungstermin könnte näher sein als bisher angenommen.Der Ausdruck Golden Master besagt, dass es sich bei dieser Version sehr wahrscheinlich um den selben Build handeln wird, welchen Apple in Kürze an alle Kunden herausgeben wird – außer, es werden noch eklatante Fehler bekannt, welche unbedingt vor Erscheinen behoben werden müssen. Kleinere Unschönheiten wird Apple eher mit 10.15.1 oder 10.15.2 beheben anstatt eine erneute Golden-Master-Version herauszugeben. Der Grund dahinter ist, dass in der Software-Entwicklung manchmal auch kleinere Änderungen größere Auswirkungen haben können und somit die Beseitigung eines Schönheitsfehlers manchmal einen viel größeren Fehler erzeugt.Folgendermaßen sieht es momentan in Apples Entwicklerbereich aus, lässt man sich alle aktuellen Betaversionen anzeigen.Momentan ist noch völlig unklar, wie Apples Zeitplan bezüglich der Veröffentlichung von macOS Catalina aussieht. Es ist möglich, dass Apple schon in der kommenden Woche die finale Version freischaltet – auf den Produktseiten ist bislang aber noch keine Information zu lesen. Auch denkbar ist, dass Apple die finale Version direkt nach dem gemunkelten Oktober-Event freigibt.Für Mitglieder im Public-Beta-Programm dürfte die Golden-Master-Version von macOS Catalina in den kommenden 24 Stunden freigegeben werden.