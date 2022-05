macOS 12.4: Weiterhin Probleme mit Finder-Speicherleck und Dockingstations

macOS 12.4: Speicherleck im Finder nicht behoben

Dockingstations stellen Monterey vor Probleme

Seit Ende Oktober können Anwender macOS 12 auf kompatiblen Rechnern installieren. Wer bislang von einem Update auf macOS Monterey abgesehen hat und dies nun angesichts im Herbst erscheinenden Nachfolgers in Betracht zieht, muss allerdings weiterhin mit manchen Bugs rechnen. Einige der Probleme sind Apple mit Sicherheit bekannt, wurden jedoch auch mit der aktuellen Version (macOS 12.4) noch nicht ausgemerzt. Möglicherweise behebt erst macOS 13 diese Fehler.Wer Dateien auf seinem Mac sucht und dies im Finder erledigen möchte, sollte diese Herangehensweise möglicherweise überdenken: Die Funktion unter „Ablage“ > „Suchen“ nimmt nämlich unverhältnismäßig viel Arbeitsspeicher in Anspruch. Das Speicherleck bremst das System unter Umständen massiv aus – sogar dann, wenn der Finder geschlossen wird. Abhilfe schafft das Einsetzen des vollständigen Suchbegriffs, indem dieser in einem separaten Dokument eingetippt und per Copy-and-paste in den Finder eingefügt wird. Allzu praktikabel und alltagstauglich ist dieser Workaround natürlich nicht. Über Finder-Alternativen von Drittanbietern und die Spotlight-Suche tritt der Bug übrigens nicht auf (siehe hier ). Laut dem Entwickler Howard Oakley besteht der Fehler nach wie vor. Oakley geht davon aus, dass Apple das Problem erst mit macOS 13 beseitigt, da ein Fix umfangreiche Arbeiten erfordere. Cupertino scheint die hierfür notwendigen Ressourcen aber an die Entwicklung der kommenden Version binden zu wollen.Ferner berichten einige Nutzer nach wie vor von Problemen mit USB- sowie Thunderbolt-Hubs: Bei den Betroffenen sorgt Power Delivery für Schwierigkeiten, außerdem kappe bisweilen die Verbindung zu externen Bildschirmen wie dem Studio Display von Apple. Das Phänomen tritt sowohl bei Intel- als auch bei ARM-Rechnern auf. Ob sich Cupertino dieses Problems im Rahmen kommender Bugfix-Updates für Monterey noch annimmt, ist ungewiss. Neu ist der Fehler indes nicht: Einschlägige Berichte darüber wurden bereits im November des vergangenen Jahres publik. Immerhin ist macOS 12.5 bereits seit zwei Wochen in der Beta-Phase: Eventuell überrascht Apple noch mit einem Fix der beschriebenen Bugs bis zum finalen Release.