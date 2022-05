macOS 12.5 und iOS 15.6: Apple beginnt neue Betaphase

Wohl das letzte größere Update

Die aktuell verfügbaren Betaversionen

System Buildnummer Veröffentlicht macOS 12.5 Beta 1 21G5027d 18.05.2022 iOS 15.6 Beta 1 19G5027e 18.05.2022 iPadOS 15.6 Beta 1 19G5027e 18.05.2022 watchOS 8.7 Beta 1 19U5027c 18.05.2022 tvOS 15.6 Beta 1 19M5027c 18.05.2022 audioOS 15.6 Beta 1 unbekannt 18.05.2022

Erwartungsgemäß hat Apple nur kurze Zeit nach Veröffentlichung der letzten größeren Updates (macOS 12.4, iOS 15.5) mit einer neuen Betaphase begonnen. Hinweise auf macOS 12.5 gab es bereits seit einer ganzen Weile, wie wir in diesem Artikel ausgeführt hatten. Merkwürdigerweise hatte Apple nämlich schon vor Monaten mit der Erprobung einer Systemversion begonnen, die für Sommer 2022 geplant ist.Gleichzeitig verteilte Apple am heutigen Abend auch erste Builds der kommenden iPhone- und iPad-Updates sowie Aktualisierungen für die Apple Watch und das Apple TV. Registrierte Entwickler können macOS 12.5, iOS 15.6, iPadOS 15.6, watchOS 8.7 sowie tvOS 15.6 ab sofort über die entsprechende Sektion im Developer-Bereich laden. Sobald die Neuerungen der Betas bekannt sind, ergänzen wir diese Meldung.Mit einiger Wahrscheinlichkeit markieren die Updates das Ende des im Herbst 2021 begonnenen Releasezyklus von macOS 12 Monterey sowie iOS 15. Zwar gibt es sicherlich auch anschließend noch kleinere Aktualisierungen in Form von Sicherheitsupdates, nach der Präsentation von macOS 13 und iOS 16 auf der WWDC Anfang Juni dürfte sich Apple aber mit weitgehend voller Kraft auf die Major Releases konzentrieren. In rund vier Monaten ist bereits mit der marktreifen Version von iOS 16 zu rechnen – also im September.Spannend bleibt indes die Frage, warum Apple schon so früh mit der internen Erprobung des macOS-Updates begann – wie erwähnt gab es bereits im vergangenen Herbst Hinweise darauf. Eine Erklärung konnte sein, dass im Juni tatsächlich die ersten M2-basierten Macs auf den Markt kommen und macOS 12.5 von neuen Hardware-Funktionen Gebrauch macht. Gerüchten zufolge ist es nämlich denkbar, in wenigen Wochen den Nachfolger des M1-Chips bestaunen zu dürfen.Zum Abschluss wie immer die Zusammenfassung, welche Betas sich derzeit in der Downloadsektion des Entwicklerbereichs finden lassen, vermerkt ist außerdem die aktuelle Buildnummer. Die Public Beta beginnt hingegen erst mit etwas Verzögerung.