iWeb 2 vor den Toren? Apple arbeitet laut Patent an einem Webseiten-Editor, Siri lernt Flüstern

Siri lernt Flüstern

Zwei Patent-Anmeldungen Apples ziehen in diesen Tagen die Aufmerksamkeit auf sich. Erstens hat der Konzern einen Art Editor konzipiert, mit dem Anwender auch umfangreichere Webentwicklungs-Aufgaben über eine grafische Benutzeroberfläche lösen können. Zum Zweiten soll Assistentin Siri die Fähigkeit erhalten, in den Flüsterton zu wechseln.In gewohnt sperrigem Patent-Englisch umschreibt Apple die Funktion der neuen Software als Helfer, um Code per grafischen Interface zu erstellen. Um welche Art von Programmiersprache es dabei gehen soll, verrät der Text nicht. Als Beispiel nennt der Einreicher jedoch einen grafischen Webseiten-Editor. In den meisten Fällen gelänge dem Nutzer damit jedoch nur, grundlegende Funktionen bereitzustellen, während spezifische Wünsche dann doch die Kenntnisse einer Programmiersprache erforderten.Das Dokument gibt zu verstehen, dass bestehende Programme über grafische Bedienoberflächen zwar HTML-Code erstellen, aber im Bereich CSS noch unzureichend arbeiten. So müssten Anwender die Variablen innerhalb des CSS-Codes meist weiterhin händisch anpassen. Diese Modifikationen erforderten Programmierkenntnisse, die vielen Content-Erstellern fehlten. Apples Schlussfolgerung lautet demnach: „Die bestehenden Lösungen reichen nicht aus, um Barrieren zwischen den Autoren von Inhalten und der Präsentation hochwertiger elektronischer Inhalte auf verschiedenen Plattformen zu beseitigen."Die Bedien- und Inhaltselemente des Editora will der Technologie-Konzern im simulierten dreidimensionalen Raum anordnen. Dabei sollen über die Anzeigeschärfe bestimmte Bereiche hervorgehoben werden und andere unscharf in den Hintergrund rücken. Bei bestimmten Befehlen verändere sich auch die Position der Bedienelemente „im Raum“. Apple hatte 2006 im Rahmen der iLife-Suite bereits einen vorlagenbasierten Webseiten-Editor vorgestellt: iWeb. Fünf Jahre später stellte Apple das Programm wieder ein.Ein weiteres Patent beschäftigt sich mit einer neuen Funktion für Siri. Die digitale Assistentin soll das Flüstern lernen. Damit könnte Siris Anwendungsgebiet stark erweitert werden, glaubt Apple, denn dann ließe sich Siri auch in Konferenzen, Bibliotheken oder während der Arbeit mit anderen Kollegen verwenden. Nutzer könnten die Assistentin entweder direkt, per Einstellung oder automatisch anweisen, leise zu sprechen. Zum Beispiel möchte Apple eine Methode implementieren, die erkennt, wenn der Anwender selbst flüstert und die Feedback-Lautstärke dann entsprechend angleicht. Zusätzlich kündigt das Forschungsteam an, dass Siri das Flüstern von ihren Besitzern in Zukunft besser verstehen soll.