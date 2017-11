iTunes-Filme im Sonderangebot - von Hitchcock bis Tarantino

The Fog - Nebel des Grauens (1979) — 3,99 €

Wenn Apple den Preis eines Kauffilmes im iTunes Store reduziert, gibt es wenige Möglichkeiten, dies auch mitzubekommen. Zwar listet der Konzern stets Filme für 3,99 Euro auf, doch ist diese Liste nicht erschöpfend und ignoriert alle anderen Arten von Preissenkungen. Aus diesem Grund hat MacTechNews einen Scanner des Film-Stores entwickelt, über den wir aktuelle Rabattaktionen ausfindig machen können. Daraus erstellen wir regelmäßig Meldungen mit den neuesten Sonderangeboten: Aktuell reichen sie von Klassikern wie Hitchcocks Fenster zum Hof bis hin zu aktuellen Blockbustern wie Tarantinos Django Unchained. Nachfolgend die attraktivsten aktuellen Preisaktionen im Überblick:statt 8,99 €Der Pressefotograf Jeff hat sich das Bein gebrochen und verbringt deswegen seine Zeit im Rollstuhl am Fenster seiner Wohnung. Dem scharfen Blick des Neugierigen entgeht keiner seiner Nachbarn; und schon bald vermutet er, einem Mordfall auf die Spur gekommen zu sein. Der Thriller gehört neben Psycho und Vertigo zu den beliebtesten Klassikern aus dem Regiestuhl von Alfred Hitchcock.statt 9,99 €Zum hundertjährigen Stadtjubiläum eines kleinen kalifornischen Küstenorts ziehen dichte Dunstwolken auf. Die Anwohner glauben, ein Geisterschiff zu erkennen, und erinnern sich an das unglückliche Schicksal der Brigg Elisabeth Dane, die bei der Stadtgründung an einem Felsen zerschellte. Einer der berühmtesten Werke von Regisseur John Carpenter.statt 9,99 €Der dunkelhäutige Django hat sein Leben in den Sklavenhalterstaaten der USA verbracht. Als ihn der deutsche Dr. Schultz (Christoph Waltz) von seinen Peinigern befreit, um ihn zum Kopfgeldjäger auszubilden, sieht er die Chance, seine verlorene Frau wiederzufinden. Wie üblich für einen Tarantino-Streifen, endet der Film in einer Orgie der cineastischen Gewalt.Weitere reduzierte Filme in der Übersicht: Asterix bei den Briten (1987) – 5,99 € statt 9,99 € Earth vs. the Flying Saucers (1956) – 3,99 € statt 9,99 € Enemy Mine - Geliebter Feind (1985) – 3,99 € statt 9,99 € Hulk (2003) – 3,99 € statt 8,99 € Jurassic Park III (2001) – 3,99 € statt 9,99 € Marnie (Hitchcock, 1964) – 3,99 € statt 8,99 € Michael Jackson: The Life of an Icon (2011) – 3,99 € statt 7,99 € The Beach (2000) – 3,99 € statt 9,99 €