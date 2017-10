iTunes-Filme im Sonderangebot - von Familienfilmen über Komödien bis zu Horrorklassikern

Die iTunes-Bibliothek für Kauffilme startet immer wieder neue Rabattaktionen für aktuelle Filme und zeitlose Klassiker. Apple macht nur auf eine Handvoll davon als iTunes-Feature aufmerksam. MacTechNews scant die Preise der Filmangebote und kann deswegen regelmäßig eine Übersicht über aktuelle Rabattaktionen geben. Gegenwärtig befindet sich beispielsweise die beliebte Batman-Trilogie von Christopher Nolan im Angebot. Daneben findet sich die Bandbreite von Horrorfilmen wie Hannibal bis hin zu Familienfilmen wie »In einem Land vor unserer Zeit«. Nachfolgend die attraktivsten aktuellen Preisaktionen im Überblick:statt 29,97 €Christopher Nolans Interpretation des dunklen Ritters von Gotham City unterschied sich von anderen Batman-Verfilmungen durch den düstereren Ton und die mehr auf Realismus angelegte Handlung. Die grundlegende Story bleibt aber gleich: Bruce Wayne führt ein Doppelleben als Sunnyboy der Öffentlichkeit und nachts als dunkler Helfer der örtlichen Polizei gegen das wuchernde Verbrechen. Alle drei Teile (Batman Begins - The Dark Knight - The Dark Knight Rises) sind auch einzeln für je 5,99 € statt 9,99 € erhältlich.statt 9,99 €Eigentlich will der grimmige Gru nichts anderes sein als genialer Verbrecher, schlimmer als alle anderen in der Stadt. Deswegen plant er gemeinsam mit seinen gelben, infantilen Minions als ultimative Schandtat den Diebstahl des Mondes. Doch die Begegnung mit drei kleinen Kindern erweckt in dem Bösewicht ein gutes Herz. Aktuell ist übrigens auch der zweite Teil des Animationsfilms und das Spin-Off Minions auf jeweils 5,99 Euro reduziert.statt 9,99 €Ein Vergnügungspark ganz besonderer Art schwebt dem Millionär John Hammond auf einer mittelamerikanischen Insel vor. Es soll hier nicht einfach nur Attraktionen oder einen Zoo geben, sondern waschechte Dinosaurier. Dafür organisierte er eine Horde von Genetikern, Computerexperten und unter anderem auch den Paläontologen Alan Grant. Dieser zweifelt an dem Vorhaben und gerät kurz vor Eröffnung des Parks mit einer Inspektionsgruppe in Lebensgefahr im Angesicht von Velociraptor und Tyrannosaurus Rex.statt 19,99 € pro Staffel (1 - 3)Erfolgreiche Serienverfilmung des DC-Helden »Green Arrow«. Der Großindustrielle und Milliardär Oliver Queen nimmt eine zweite Identität an, um seine Heimatstadt Starling City von Verbrechern zu befreien. Die ersten drei Staffeln sind aktuell auf jeweils 9,99 Euro herabgesetzt. Die 4. Staffel kostet nun 14,99 Euro statt 19,99 Euro, während die beiden neuesten Seasons 5 und 6 bei 34,99 Euro stehen.Weitere reduzierte Filme in der Übersicht: 10 Cloverfield Lane (2016) – 3,99 € statt 9,99 € Ace Ventura - Jetzt wird's wild (1995) – 5,99 € statt 9,99 € American Pie (2003) – 3,99 € statt 8,99 € Hannibal (2001) – 5,99 € statt 8,99 € Hitchcock (2012) – 3,99 € statt 9,99 € In einem Land vor unserer Zeit (1988) – 5,99 € statt 8,99 € Lottergeist Beetlejuice (1988) – 5,99 € statt 9,99 € Police Academy 7: Mission in Moskau (1994) – 5,99 € statt 9,99 € Sleepers (1996) – 3,99 € statt 8,99 € Suicide Squad (2016) – 6,99 € statt 14,99 €