iPhones selbst reparieren: Apples Werkzeug-Koffer im Hands-On (mit Video)

Spezielles Heizgerät zum Entfernen des Displays

Jeweils eine Presse für Display und Batterie

Apple bietet im Rahmen des vorerst nur in den Vereinigten Staaten verfügbaren „Self Repair“-Programms für iPhone 12 und iPhone 13 nicht nur die erforderlichen Ersatzteile an. Das Unternehmen verkauft im hauseigenen Self Service Repair Store auch etliche der benötigten Werkzeuge. Wer sicher gehen will, alle Tools für die Reparatur in Eigenregie zur Hand zu haben, kann darüber hinaus für 49 US-Dollar pro Woche ein komplettes Set mieten. Dieses besteht aus zwei Koffern, die zusammen rund 35 Kilo auf die Waage bringen. AppleInsider hat das Toolkit jetzt genau unter die Lupe genommen und präsentiert den Inhalt in einem Video.Der kleinere der beiden Koffer enthält das spezielle Heizgerät, welches dem Entfernen des Displays dient. Apple legt diesem natürlich auch die für das jeweilige iPhone geeignete Halterung bei. Bei der Bestellung des Werkzeug-Sets muss also stets das Gerät angegeben werden, welches repariert werden soll. Das Smartphone wird in die von Apple als „Heated Display Pocket“ bezeichnete Aufnahme eingesetzt und dann in die „Heated Display Removal Fixture“ eingeschoben. Diese erwärmt das iPhone auf die erforderliche Temperatur. Durch das Betätigten eines Drehknopfes lässt sich dann mithilfe eines integrierten Saugnapfs das Display abheben. Klebstoffreste entfernt man anschließend mit einem beiliegenden Werkzeug.Der zweite Koffer enthält unter anderem zwei kleine Boxen mit Schraubenziehern, Saugnäpfen, Display-Abdeckungen und einem Kunststoffspatel. Wichtigstes Werkzeug ist allerdings die Display-Presse samt separater Smartphone-Halterung, die beim Zusammenbau des iPhones gleich zweimal zum Einsatz kommt. Zunächst dient sie dem korrekten Aufbringen des Klebers, anschließend sorgt sie dafür, dass sich das Display wieder mit dem korrekten Anpressdruck montieren lässt. Ebenfalls im Set enthalten ist eine Batterie-Presse, mit welcher ein neuer Akku sicher im iPhone befestigt wird, ohne dabei Schaden zu nehmen. Für diesen Vorgang verfügt das Werkzeug über eine Gummirolle, unter der man das Smartphone mehrere Male hindurchziehen muss. Damit nach der Reparatur alle Teile wieder am richtigen Platz in den Koffern landen, legt Apple eine bebilderte Anleitung bei, in der das Unternehmen die Werkzeuge zudem beschreibt und ihren jeweiligen Zweck erläutert.