iPhone X: Lockscreen-Mitteilungen nur für autorisierte Nutzer

Lockscreen-Benachrichtigungen nur für iPhone-Besitzer sichtbar

Einstellungen > Mitteilungen > Vorschauen zeigen > Wenn entsperrt

Screenshots von Phone Arena

Face ID ermöglicht dem iPhone X eine Fülle neuer Gesichtserkennungsfunktionen. Dazu zählen das schnelle Entsperren des Smartphones per Blick, die Zahlungsautorisierung für Apple Pay und diverse Augmented-Reality-Features.Auch die Benachrichtigungsanzeige des iPhone-Lockscreen profitiert von Face ID. Wenn die entsprechende Option aktiviert ist, können nur autorisierte Nutzer Details zu den dargestellten Mitteilungen sehen.Wenn iPhone-X-Nutzer überaktivieren, zeigt iOS 11 die Details von Lockscreen-Mitteilungen wie zum Beispiel WhatsApp-Chats erst an, sobald sich der jeweilige Anwender authentifiziert Dank des Gesichtsscanners funktioniert der Prozess zur Freischaltung blitzschnell, sodass der Anwender nur kurz auf das Gerät zu schauen braucht, um die gesperrten Inhalte sichtbar zu machen. Blickt dagegen eine andere Person auf das iPhone X, bleiben die Nachrichten-Details verborgen. Nur die jeweilige Anwendung, die eine Mitteilung sendet, ist für jeden zu erkennen.Auch ältere iPhones mit iOS 11 profitieren von der Funktion. Allerdings bedarf es in dem Fall einer Authentifizierung via Fingerabdrucksensor Touch ID, um Mitteilungen sichtbar zu machen, was weniger komfortabel als der Weg über Face ID ist.