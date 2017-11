iPhone X: Apple warnt vor Burn-In-Effekt beim Super Retina Display

Farbverschiebungen normal

Burn-In-Effekt vermeiden

Das iPhone X ist das erste Apple-Handy mit einem OLED-Bildschirm (Organic Light Emitting Diode) - Apple hat die Bildschirmtechnologie aber schon bei der Touch Bar des aktuellen MacBook Pro und bei der Apple Watch im Einsatz. In einem gerade erschienenen Support-Dokument warnt Apple vor zwei Phänomenen, welche vor allem OLED-Display betreffen:Als erstes sei es normal, dass OLED-Bildschirme aus bestimmten, schrägen Blickwinkeln eine gewisse Farbverschiebung aufweisen. Dies sei der OLED-Technik geschuldet und als normales Verhalten anzusehen. In unserem heutigen MTN-Test des neuen iPhone X konnten wir allerdings keine merklichen Farbverschiebungen im Vergleich zu LCD-Bildschirmen feststellen.Der Bildschirm des iPhone X sei allerdings aufgrund der OLED-Technik anfälliger für eingebrannte Geisterbilder - dies ist bereits von anderen OLED-Bildschirmen bekannt. Ein Burn-In-Effekt kann, so Apple, in Extremfällen auftreten, wenn über einen längeren Zeitraum ein Bild mit hohem Kontrastverhältnis bei voller Helligkeit des Bildschirms angezeigt wird. Apple habe zwar viele Maßnahmen ergriffen, dass dies in der Praxis kaum vorkommen kann und sieht sich mit dem Super-Retina-Display als führend in der OLED-Technik an, völlig vermeiden kann man diesen Effekt aber nicht.Was Apple allerdings als langen Zeitraum ansieht, geht aus dem Dokument nicht hervor. Ebensowenig, ob ein eingebranntes Display von der Garantie abgedeckt wird oder nicht. Zumindest spricht Apple von Extremfällen, so dass man davon ausgehen kann, dass bei normaler Nutzung ein solcher Burn-In-Effekt nicht auftreten wird.Um das Risiko des Einbrenn-Effekts möglichst zu reduzieren, empfiehlt Apple, die Auto-Helligkeitseinstellung zu verwenden, keine statischen Bilder über längere Zeit bei voller Helligkeit anzuzeigen, immer die neuste iOS-Version einzusetzen und den Bildschirm über die Einstellungen möglichst schnell "einschlafen" zu lassen, wenn das iPhone X nicht benutzt wird.