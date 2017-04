iPhone 8: Spezialbauteile könnten Marktstart verzögern

Knappes OLED

A11, 3D Touch und 3D-Kamera

Marktstart erst im November?

iPhone-Keynote wohl dennoch im September

Seit Jahren haben wir uns daran gewöhnt, dass es im September neue iPhones gibt. Auch für 2017 hatte Apple diesen Termin anvisiert. Doch nachdem es schon vor einigen Wochen erste Zweifler gab, die einen September-Start für schwer einzuhalten einschätzten, meldete sich jetzt auch der stets gut informierte Ming-Chi Kuo von KGI Securities zu Wort. Auch er glaubt nun daran, dass wir erst im November mit dem iPhone 8 rechnen dürfen.Als Grund nennt er die vielen Spezialbauteile und Hardware-Upgrades, die mit dem Jubiläums-iPhone einhergehen sollen. Insbesondere das OLED-Display stellt einen Flaschenhals dar. Zwar bemühen sich die Zulieferer aktuell stark, ihre Kapazitäten auszubauen, aber mit dem erwartbaren Massenabsatz des iPhone 8 ist die Messlatte sehr hoch. Angeblich verlässt sich Apple bei den Displays aus organischen LEDs allein auf Samsung, welches als Marktführer in dem Segment gilt (MTN berichtete: ).Weitere problematische Bauteile seien der A11-Chip, das überarbeitete Modul für 3D Touch und die neuen Kameras, welche angeblich in der Lage sein sollen, rudimentäre 3D-Abtastungen vorzunehmen. Somit wäre es möglich, neue biometrische Daten wie ein »Face ID« zu verwirklichen. Schließlich ist auch noch nicht gesagt, ob und wie Apple in der Lage sein wird, den Fingerabdrucksensor Touch ID unter dem Frontdisplay unterzubringen. Seine bisherige Position in der Home-Taste dürfte obsolet werden, weil Apple die Taste zugunsten eines Vollfront-Displays aufgeben soll.Kuo zufolge könne Apple erst im Zeitraum Oktober bis November mit der Massenproduktion des iPhone 8 beginnen. Frühester Startzeitpunkt wäre die unmittelbare Vorweihnachtszeit. Das Weihnachtsgeschäft selbst dürfte sich Apple kaum entgehen lassen wollen. Üblicherweise beginnt die ausgeweitete Herstellung bereits im August.Nichtsdestotrotz ist eine iPhone-Keynote im üblichen Rhythmus, also im September, weiterhin möglich. Denn neben dem iPhone 8 soll Apple auch kleinere Hardware-Updates der aktuellen iPhone-Generation unter dem Namen iPhone 7s und 7s Plus herausbringen. Diese könnten regulär im September starten. Die Präsentation des iPhone 8 wäre ebenfalls bei diesem Event denkbar, allerdings erst als Vorgeschmack für den Start zwei Monate später. Da die Verspätung sicherlich auch auf die Absatzzahlen drückt, korrigierte KGI seine Absatzerwartungen für Apple im zweiten Halbjahr 2017 von 110 Millionen auf 80 bis 90 Millionen Geräte nach unten.