iPhone 7 in Diamantschwarz: Modellbeschränkungen aufgehoben

Diamantschwarz fürs iPhone 7 mit 32 GB

Diamantschwarz auf dem Abstellgleis

Ende einer sehr kurzen Karriere: das rote iPhone

Als Apple letztes Jahr das iPhone 7 der Öffentlichkeit präsentierte, legte man viel Wert auf die neue Farboption, das glänzende Diamantschwarz. Ein ganzes Video produzierte der Konzern, um in eindrucksvollen Bildern zu dokumentieren, wie das glänzende Finish entsteht. Neun Stufen benötigt das Eloxieren und Polieren des Metalls, um diesen speziellen Look zu erhalten, den Apple-Fans bereits vom Mac Pro im runden Design kennen. Dabei sollte die Oberfläche genauso hart sein wie bei den anderen Modellen.Um zu zeigen, wie High-End diese Farboption ist, gestattete sie Apple nur bei den Modellen mit größerem Speicher (128 GB oder 256 GB), also den teureren Varianten. Diese Einschränkung ist am gestrigen Abend gefallen: Das 256-GB-Modell des iPhone 7 wurde traditionsgemäß ohnehin aus dem Angebot genommen und künftig steht Diamantschwarz auch beim 32-GB-Modell zur Verfügung (Apple Online Store: , Telekom: ).Dies ist nur ein kleines Symbol dafür, dass Apples großer Stolz auf dieses Finish einer gewissen Ernüchterung gewichen ist. Schon kurz nach dem Start des iPhone 7 im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Diamantschwarz - entgegen des deutschen Marketing-Names - äußerst kratzanfällig ist. Apple sah sich gar genötigt, für Besitzer eines solchen iPhones das Tragen einer Hülle zu empfehlen, was dem Zweck eines besonders edlen Gehäuses im Kern widerspricht. Folgerichtig wurde gestern bei der Vorstellung von iPhone 8 und iPhone X kein Wort mehr über Diamantschwarz verloren; die Karriere dieses Gehäuses dürfte bereits vorbei sein.Neben Diamantschwarz fürs iPhone 7 in 32 GB gab es noch eine weitere Änderung bei den Farben des zweitjüngsten iPhone. Das rote Modell der (Product)Red-Reihe ist nach knapp 6 Monaten nicht mehr im Angebot. Somit reduziert sich die Auswahl auf fünf Farben: Silber, Gold, Roségold, Mattschwarz und Diamantschwarz. Das sind aber immer noch zwei mehr als beim iPhone 8 (Silber, Gold und Spacegrau) und sogar drei mehr als beim iPhone X (Silber und Spacegrau).Weiterführende Links: