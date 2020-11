iPhone 12 Pro Max: Erste Erfahrungen und Tests – ist das Riesen-iPhone den Aufpreis wert?

Verpasste Chancen beim Funktionsumfang

Viel Ausdauer – hohe Akkulaufzeit



The Verge: Links 12 Pro Max, recht 12 Pro The Verge: Links 12 Pro Max, recht 12 Pro

Kamera: Beispielhaft

Auch das iPhone 12 Pro Max befindet sich zwar noch nicht in den Händen der Kunden, wohl aber in denen zahlreicherer Tester. Somit lässt sich ein erstes Stimmungsbild ablesen, wie die ersten Erfahrungen mit dem riesigen Smartphone aussehen. Zunächst einmal die offensichtliche Rückmeldung: Man muss sehr große Displays mögen und wollen, ansonsten sind die kleineren iPhone-Varianten die bessere Wahl, so das Feedback. Demgegenüber stehen beeindruckende Akkulaufzeiten und ein Kamerasystem, das seinesgleichen sucht. Die Performance des A14 kennt man bereits, denn der Chip kommt in allen neuen iPhones zum Einsatz.Nilay Patel von The Verge erwähnt beispielsweise, man könne das iPhone 12 Pro Max zwar gut in der Hand halten, Einhand-Bedienung sei jedoch nicht ohne weiteres möglich. Aus diesem Grund lautet der Tipp, sich das Modell vor dem Kauf einmal live anzusehen. Apple verpasse allerdings eine Chance, welche sich durch das 6,7"-Display bieten würde. Eine Art iPad-Modus gibt es nicht, ebenso wenig einen Multi-Window-Modus wie bei Samsung. Auch den Apple Pencil könne man nicht nutzen – viele ungenutzte Möglichkeiten, die gerade bei der Ausführung Pro Max sinnvoll wären.Joanna Stern vom Wall Street Journal hatte das iPhone 12 mini zwar sehr gelobt, die Akkulaufzeit aber als ungenügend kritisiert. Ganz anders sehe es beim iPhone 12 Pro Max aus, das im Test 17,5 Stunden lang am Stück YouTube-Streaming ohne Nachladen ausführen konnte. Das iPhone 12 Pro habe nach 14,5 Stunden schlappgemacht. Stern gibt an, sie habe es schlicht nicht geschafft, den Akku bis zum Abend zu leeren – ganz anders als im Falle des iPhone 12 mini, bei dem der Akku nicht einmal bis in die frühen Abendstunden durchhielt. Auch Engadget betont, wie sich das iPhone 12 Pro Max in dieser Disziplin von den anderen iPhone-Modellen absetze.Die größere Blende (ƒ/2.2) bei der Telelinse, die optische Bildstabilisierung per "Sensor Shift" oder Unterstützung durch den LiDAR-Sensor – man erhalte mit dem iPhone 12 Pro Max das bis dato beste Kamerasystem in einem Smartphone. Vor allem bei schlechten Lichtbedingungen sei es Apple gelungen, noch einmal maßgebliche Verbesserungen zu erreichen (sagt The Verge). Der größere Sensor im Vergleich zum 12 Pro ermögliche zudem kürzere Belichtungszeiten, womit weniger Bilder verwackeln. Im Night Mode spiele das iPhone 12 Pro Max die Stärken vollends aus. Ein Foto, für das 3 Sekunden auf dem iPhone 12 Pro vergingen, ist auf dem diesjährigen Topmodell nach einer Sekunde im Kasten. Raymond Wong von Input fügt allerdings hinzu: Im Alltag seien die Unterschiede zwischen Pro und Pro Max zu vernachlässigen, er bezeichnet die Kamera daher als "overhyped". Engadget widerspricht den Angaben und hält den Aufpreis für das Pro Max aufgrund der Kamera für gerechtfertigt – sofern man mit dem großen Display zurechtkommt.