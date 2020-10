iPhone 12: Persönlicher Hotspot so schnell wie noch nie

Tethering leicht gemacht

Werkseitig aktiviert: 5-GHz-Band bei mobilem Hotspot

Persönlicher Hotspot

Kompatibilität maximieren

Es ist eine Funktion, mit der sicherlich viele iPhone-Nutzer vertraut sind: „Tethering“, oder wie es bei Apple etwas intuitiver formuliert ist: „Persönlicher Hotspot“. Egal, ob das Internet zu Hause ausfällt oder man die Wi-Fi-Version des iPads ohne Zugang zu WLAN mit dem Internet verbinden möchte: Das iPhone ist in der Lage, die mobile Datenverbindung mit anderen Geräten zu teilen. Ein Feature also, das sich in vielen Situationen als überaus nützlich erweist – und mit der neuen iPhone-Generation sogar verbessert wurde.Um den mobilen Hotspot zu aktivieren, ist innerhalb des Apple-Ökosystems kein allzu großer Aufwand erforderlich: Geht man ins WLAN-Menü des iPhones oder iPads oder klickt auf das entsprechende Piktogramm in der Menüleiste des Macs, so lässt sich der Hotspot direkt auswählen. Um eine Verbindung mit anderen Geräten herzustellen, sind hingegen einige Vorkehrungen zu beachten. Die verbundenen Geräte greifen dann auf die Mobilfunkverbindung des iPhones zu – und damit einhergehend natürlich auch auf das zur Verfügung stehende Datenvolumen.Beim iPhone 12 und all seinen Varianten legt Apple sogar noch nach: Erstmals unterstützen die Telefone auch das 5-GHz-Band – bislang mussten Nutzer mit dem 2,4-GHz-Band Vorlieb nehmen. Apple nahm zu diesem neuen Feature bislang nicht Stellung – obwohl es auf allen kompatiblen Geräten standardmäßig aktiviert ist. 5 GHz ermöglicht höhere Geschwindigkeiten – was vor allem mit einer 5G-Verbindung weitaus schnelleren Datentransfer als bisher verspricht. Außerdem ist eine WLAN-Verbindung in diesem Frequenzbereich weniger störanfällig. Einziger Haken: Die Reichweite ist geringer als im 2,4-GHz-Betrieb – was aber bei einem iPhone, das beim Tethering üblicherweise in der Nähe anderer Geräte platziert wird, keine große Rolle spielen sollte. Im Menülässt sich das neue Feature aber auch deaktivieren – indem der Punktaktiviert wird. Apple erklärt zu dieser Einstellung etwas kryptisch, dass dann „die Internetleistung verringert“ werde – ohne dezidiert auf das abgeschaltete 5-GHz-Band Bezug zu nehmen.