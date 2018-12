iPad als Mac-Display: Update für „Duet Display“ bringt Hardwarebeschleunigung

macOS Mojave 10.14.2 wird vorausgesetzt

Der Gedanke ist verlockend: Warum das iPad nicht einfach als Zweitbildschirm eines Macs verwenden? Vor allem bei den vergleichsweise kleinen MacBook-Panels ist ein zusätzliches Display in vielen Anwendungsbereichen hilfreich. Entsprechend gibt es diverse iPad-Apps, die eine nahtlose Integration des Apple-Tablets als Zweit-Display versprechen. Doch der Alltagsbetrieb läuft oft nicht ganz so reibungslos ab, wie es die Werbetexte der jeweiligen iOS-Anwendungen versichern.Einer der besten Zweit-Display-Lösungen ist Dual Display (Store: ). Der Anbieter des Tools hat via Twitter ein neues Feature angekündigt, das die Interaktion des jeweiligen iPads mit dem Mac weiter verbessern soll. Wer die jeweils neuesten Versionen von macOS und Dual Display einsetzt, erhält fortan komplette Hardwarebeschleunigung beim Betrieb der Anwendung.Dem Hersteller zufolge wird „die schnellste Art, das iPad in ein zweites Display zu verwandeln, noch schneller.“ Das Zusammenspiel vom iPad als Zusatz-Display und dem verbundenen Mac soll flüssiger vonstatten gehen als zuvor. Dadurch soll sich das iPad wie ein „echter“ zusätzlicher Monitor anfühlen.Damit die Hardwarebeschleunigung funktioniert, sind mehrere Voraussetzungen vonnöten. Nutzer müssen nicht nur die aktuellen Softwareversionen von Duet Display für iOS und macOS verwenden, sondern dem Tweet des Anbieters zufolge auch mindestens macOS Mojave 10.14.2. Apple veröffentlichte die Aktualisierung des Betriebssystems erst gestern (5. Dezember). Die Mac-App von Duet Display gibt es auf der Herstellerseite , die iOS-Anwendung ist für 10,99 Euro im App Store verfügbar (Link: ).