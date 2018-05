iPad: Höchster Marktanteil seit Jahren

2013: 40,2 %

Zwar gelang Apple beim iPad keine maßgebliche Absatzsteigerung, wohl aber ein leichtes Plus. Angesichts des Jahre andauernden, wesentlichen Rückgangs lässt sich damit zumindest sagen, dass Apple den Abwärtstrend durchbrochen hat. Vier Quartale in Folge legten die Stückzahlen nun schon zu, sind allerdings noch weit vom bisherigen Rekordwert entfernt. Im Weihnachtsquartal 2012 hatte Apple 26 Millionen Geräte abgesetzt – in den Monaten Oktober bis Dezember 2017 waren es nur noch 13 Millionen. Dem letzten Quartalsbericht zufolge verkaufte Apple im ersten Jahresquartal 9,1 Millionen Geräte. Nachdem in den ersten zwei Jahren des Tablet-Booms bei vielen bereits das Ende des klassischen Computers feststand, entwickelte sich der Markt anders als gedacht weiter. Schnell war eine Sättigung zu erleben und Kunden ersetzten mitnichten ihre Notebooks komplett durch Tablets. Auch im ersten Jahresquartal ging der weltweite Tabletmarkt deutlich zurück. Insgesamt wurden laut IDC 31,7 Millionen Geräte verkauft, was im Jahresvergleich einen Rückgang um 11,7 Prozent bedeutet.Apple verbesserte sich hingegen um 2,1 Prozent und baute damit den Marktanteil auf 28,8 Prozent aus. Dies ist der höchste Wert seit Jahren, letztmals kam Apple Anfang 2014 auf ein besseres Ergebnis. Für Samsung lief es schlechter und der Absatz sank von 6 auf 5,3 Millionen Tablets. Damit erreichte Apples Konkurrent einen weltweiten Marktanteil von 16,7 Prozent. Auf den weiteren Plätzen liegen Huawei mit 3,2 Millionen und 10 Prozent, Lenovo mit 2,1 Millionen und 6,6 Prozent sowie Amazon mit 1,1 Millionen und 3,5 Prozent. Die Gesamtheit aller sonstigen Hersteller vereint 10,9 Millionen Geräte und 34,4 Prozent Marktanteil auf sich.Die überraschend niedrigen Werte von Amazon, immerhin 49,5 Prozent weniger als vor einem Jahr, stechen in der Statistik hervor. Der IDC zufolge sind hohe Schwankungen im Tablet-Markt aber nicht ungewöhnlich. Außerdem war in den letzten Monaten auch nicht viel über das Tablet-Sortiment von Amazon zu hören, der eindeutige Fokus lag auf den Echo-Geräten mit dem Sprachassistenten Alexa. Zuletzt noch eine kurze Übersicht, wie hoch Apples Marktanteil im ersten Quartal der letzten Jahre ausfiel: