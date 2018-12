iPad 2019: Fingerabdrucksensor unter dem Display?

Bei Huawei schon im Einsatz

Apple wird möglicherweise im nächsten Jahr iPads vorstellen, die über ins Display integrierte Fingerabdrucksensoren verfügen. Das vermutet zumindest Patently Apple unter Berufung auf jüngst veröffentlichte Patentschriften. Auch bei der Apple Watch, die bisher über keine Möglichkeit biometrischer Authentifizierung verfügt, könnte diese Technik in Zukunft zum Einsatz kommen.Apple hält bereits ein Patent für unter dem Display verbaute Fingerabdrucksensoren, hat diese aber bislang - wohl wegen technischer Schwierigkeiten - nicht in den Geräten verbaut. Huawei hingegen stellte im Oktober dieses Jahres das Mate 20 Pro mit einem solchen Sensor vor, und Samsung wird Anfang 2019 das Galaxy S10 ebenfalls mit dieser Technik auf den Markt bringen.Hintergrund der Spekulationen sind Berichte aus dem Umfeld von Zulieferern, dass das taiwanische Unternehmen General Interface Solution (GIS) und der chinesische Hersteller O-film Tech entsprechende Aufträge des koreanischen Elektronikkonzerns erhalten haben. Samsung verfügt bereits über ein Patent für einen ultraschallbasierten Fingerabdruckscanner.Sowohl GIS als auch O-film Tech beliefern Apple ebenfalls mit verschiedenen Sensoren. Es liege daher nahe, so Patently Apple, dass man in Cupertino ab dem kommenden Jahr auf die neue Technik setzen werde. Da Apple beim iPad Pro das aufwendigere Face ID beibehalten werde, dürften die ins Display integrierten Fingerabdrucksensoren beim günstigeren iPad zum Einsatz kommen. Dieses könnte so dem Design der Geräte angepasst werden, ohne die relativ teure Gesichtserkennung verwenden zu müssen. Der bisher bei einigen iPads noch vorhandene Home-Button würde dann wegfallen.